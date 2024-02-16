Как выращивать микрозелень: быстрые способы с грунтом и без него

Микрозелень, часто известная как микрогрин — это небольшие проростки разных культур, выращиваемых на первых этапах. Их возраст варьируется от 5 дней до двух недель, а высота побега может достигать 10 см.
Пользу микрогрина переоценить трудно, ведь в нем содержатся хлорофилл, микроэлементы, витамины, а также органические кислоты, эфирные масла и каротиноиды. Как вырастить микрозелень в домашних условиях — читай в материале.
Если ты хочешь вырастить микрозелень дома без применения дорогих устройств и новомодных лам, то это сделать легко. Существует несколько основных методов для проращивания зелени.
Для того чтобы приступить к работе, сначала купи контейнер для проращивания и наполнитель (подойдут грунт, вата, гидрогель и т.д.) и вода.
Для этого метода необходимо взять неглубокий лоток с отверстиями на дне, емкость с распылителем для увлажнения почвы, семена растения, почву и отстоянную воду. Далее воспользуйся пошаговой инструкцией.
Если ты не хочешь выращивать растения с почвой, можешь присмотреться к следующим методам.
Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.
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