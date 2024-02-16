Как выращивать микрозелень: быстрые способы с грунтом и без него

Микрозелень, часто известная как микрогрин — это небольшие проростки разных культур, выращиваемых на первых этапах. Их возраст варьируется от 5 дней до двух недель, а высота побега может достигать 10 см.

Пользу микрогрина переоценить трудно, ведь в нем содержатся хлорофилл, микроэлементы, витамины, а также органические кислоты, эфирные масла и каротиноиды. Как вырастить микрозелень в домашних условиях — читай в материале.

Как выращивать микрозелень: основные способы

Если ты хочешь вырастить микрозелень дома без применения дорогих устройств и новомодных лам, то это сделать легко. Существует несколько основных методов для проращивания зелени.

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В почве и гидрогеле. Просто посади семена в почву или гидрогель и оставь их спокойно прорастать. На ковриках из льняного и кокосового волокна. Для этого размести семена на специальных ковриках, обеспечивая нормальные условия для прорастания. В банке, вате, на бумаге, ткани или марле. Здесь нужно отталкиваться от того, что из этого есть у тебя дома. В специальном проращивателе. Если у тебя есть специальное устройство для проращивания, лучше использовать его.

Для того чтобы приступить к работе, сначала купи контейнер для проращивания и наполнитель (подойдут грунт, вата, гидрогель и т.д.) и вода.

Как вырастить микрозелень с почвой: инструкция

Для этого метода необходимо взять неглубокий лоток с отверстиями на дне, емкость с распылителем для увлажнения почвы, семена растения, почву и отстоянную воду. Далее воспользуйся пошаговой инструкцией.

Распределили почву в лотке высотой 2-3 сантиметра, равномерно семенам. Увлажни грунт, накрой лоток крышкой и помести его в теплое место. Каждые 3-5 дней поливай почву, и дважды в день открывай крышку для проветривания. Когда появятся первые ростки, сними крышку и поставь лоток на подоконник.

Как вырастить микрозелень дома без почвы: лучшие способы

Если ты не хочешь выращивать растения с почвой, можешь присмотреться к следующим методам.

В банке. Возьми литровую банку, семена, крышку с отверстиями или марлю. Насыпь семена в банке, добавь воду и оставь на ночь. Утром избавься от воды, промой семена. Закрой банку и переверни ее. Поставь в теплое место и ежедневно промывай семена. Когда проростки достигнут 3-4 см, они готовы к употреблению. На бумаге или салфетке. Просто возьми неглубокий широкий контейнер с отверстиями, бумажное полотенце или светлую туалетную бумагу, семена, воду в распылителе и пленку. Выровняй дно контейнера наполнителем, распили воду. Разбрасывай семена по поверхности, накрой пленкой и помести в теплое место. Каждый день на 20-30 минут открывай пленку для проветривания и опрыскивай водой. Когда появятся первые побеги, удали пленку и перемести контейнер на подоконник.

Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.

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