Как вырастить салат на подоконнике: создай грядку своими руками

Кудрявый, ароматный, с хрустящими листочками и только с грядки — такой салат ты можешь вырастить дома сам (-а). Понадобится минимум умений и немного любви к огородничеству. Как вырастить салат на подоконнике — читай и попробуй сделать сам!
Для выращивания салата тебе потребуются: емкость для выращивания, почва и семена. Пройдемся по всем пунктам и найдем оптимальные варианты для лучшего урожая. Сначала выберем семена.
Для подоконника идеально подойдут листовые разновидности салата и кресс-салат. Качанные салаты вряд ли завяжутся, потому что им не хватит света. Мы же выбираем скороспелые, теневыносливые и засухоустойчивые сорта:
Здесь есть два предложения:
Хорошо, если субстрат собственного приготовления ты обеззаразишь — прольешь раствором марганцовки или Фитоспорина.
Хорошо, если субстрат собственного приготовления ты обеззаразишь — прольешь раствором марганцовки или Фитоспорина.
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Теперь подготовь емкости: это могут быть пластиковые коробки или прямоугольные контейнеры для цветов и высевай салат.
Ухаживать за салатом на подоконнике удивительно просто, не давай земле пересохнуть, следи за освещением — растения любят долгий световой день — и береги их от жары.
Полив: поливай часто, через день или через два. Иногда опрыскивай листья. Для полива используй отстоявшуюся водопроводную воду комнатной температуры.
Свет: салату нужно 12-14 часов света. Весной и летом ему будет хватать дневного света, а вот осенью и зимой от 2 до 5 часов хорошо бы дополнительно подсветить лампами дневного света или фитолампами: их размещают на высоте 60 сантиметров над ящиками.
Прореживание: прореживай салат на подоконнике дважды. Сначала через неделю после появления первых всходов. Оставляй росточки с расчетом, чтобы между ними было по 1-2 сантиметра. Второй раз — с появлением двух-трех настоящих листков. Здесь уже оставь между растениями 4-5 сантиметров.
В загущенных посадках стебли вытянутся, а зелени завяжется мало.
В загущенных посадках стебли вытянутся, а зелени завяжется мало.
Удобрение: подкармливать салат на подоконнике стоит только, если почва неплодородная. В этом случае можешь подкормить всходы удобрением для комнатных растений.
Когда настанет время урожая на подоконнике: ты будешь собирать урожай где-то через 20-25 дней. Можно срывать нижние листики, оставляя кустик салата расти дальше. Можно вырывать растения полностью — и таким образом снова проредить грядку.
Через 4-5 недель после посева салат начнет выпускать цветоносы, станет жестким и не таким сочным. В этом случае лучше его срезать и хранить в холодильнике. А грядку обновить, посадив новую порцию салата.
Раньше мы писали, как вырастить мяту на подоконнике и лакомиться свежей пряной травой весь год.
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