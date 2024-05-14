Как вырастить салат на подоконнике: создай грядку своими руками

Кудрявый, ароматный, с хрустящими листочками и только с грядки — такой салат ты можешь вырастить дома сам (-а). Понадобится минимум умений и немного любви к огородничеству. Как вырастить салат на подоконнике — читай и попробуй сделать сам!

Для выращивания салата тебе потребуются: емкость для выращивания, почва и семена. Пройдемся по всем пунктам и найдем оптимальные варианты для лучшего урожая. Сначала выберем семена.

Какой салат можно вырастить на подоконнике

Для подоконника идеально подойдут листовые разновидности салата и кресс-салат. Качанные салаты вряд ли завяжутся, потому что им не хватит света. Мы же выбираем скороспелые, теневыносливые и засухоустойчивые сорта:

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Красный шар : урожай — через 40 дней; листья красного оттенка; после частичной срезки листья выпускают новые;

: урожай — через 40 дней; листья красного оттенка; после частичной срезки листья выпускают новые; Золотой шар: ранний, имеет светло-зеленые листья: в каждой розетке формируется до 14 листьев;

ранний, имеет светло-зеленые листья: в каждой розетке формируется до 14 листьев; Гейзер: ранний, листья через 25 дней; светло-зеленый, долго сохраняется срезанным;

ранний, листья через 25 дней; светло-зеленый, долго сохраняется срезанным; Геркулес: ранний, с большими листьями светло-зеленого цвета с волнистыми краями;

ранний, с большими листьями светло-зеленого цвета с волнистыми краями; Снежинка: очень ранний сорт, листья спустя 25 дней; листья волнистые, декоративные;

очень ранний сорт, листья спустя 25 дней; листья волнистые, декоративные; Малиновый шар: очень ранний, листья созревают через 25 дней, в прикорневой розетке до 15 широких листьев; необычно окрашенный — зеленый с пурпурными краешками.

Выбираем грунт для “оконной” грядки

Здесь есть два предложения:

покупная готовая грунтовая смесь : пригодятся и универсальный грунт, и “овощные” земельные смеси;

: пригодятся и универсальный грунт, и “овощные” земельные смеси; грунтовая смесь собственноручно: можешь помешать кокосовое волокно и биогумус 2:1. Или дерновую землю с перегноем 1:1. Или “дачную” землю с перегноем или биогумусом.

Хорошо, если субстрат собственного приготовления ты обеззаразишь — прольешь раствором марганцовки или Фитоспорина.

Выращивание салата на подоконнике

Теперь подготовь емкости: это могут быть пластиковые коробки или прямоугольные контейнеры для цветов и высевай салат.

На низ емкости насыпь небольшой слой дренажа: керамзита, мелкой гальки, битого кирпича. Заполни ящики или контейнеры грунтом, оставляя полтора или два сантиметра до края. Полей почву. Семена сей довольно плотно — потом проредишь. Сверху засыпь их тонким слоем грунта (не более полусантиметра).

Опрыскай верхний слой грунта теплой водой и закрой контейнер пленкой или стеклом, чтобы создать мини-тепличку. Поставь домашние грядки в теплое место и через 4-5 дней жди всходов.

Как ухаживать за салатом

Ухаживать за салатом на подоконнике удивительно просто, не давай земле пересохнуть, следи за освещением — растения любят долгий световой день — и береги их от жары.

Полив: поливай часто, через день или через два. Иногда опрыскивай листья. Для полива используй отстоявшуюся водопроводную воду комнатной температуры.

Свет: салату нужно 12-14 часов света. Весной и летом ему будет хватать дневного света, а вот осенью и зимой от 2 до 5 часов хорошо бы дополнительно подсветить лампами дневного света или фитолампами: их размещают на высоте 60 сантиметров над ящиками.

Прореживание: прореживай салат на подоконнике дважды. Сначала через неделю после появления первых всходов. Оставляй росточки с расчетом, чтобы между ними было по 1-2 сантиметра. Второй раз — с появлением двух-трех настоящих листков. Здесь уже оставь между растениями 4-5 сантиметров.

В загущенных посадках стебли вытянутся, а зелени завяжется мало.

Удобрение: подкармливать салат на подоконнике стоит только, если почва неплодородная. В этом случае можешь подкормить всходы удобрением для комнатных растений.

Когда настанет время урожая на подоконнике: ты будешь собирать урожай где-то через 20-25 дней. Можно срывать нижние листики, оставляя кустик салата расти дальше. Можно вырывать растения полностью — и таким образом снова проредить грядку.

Через 4-5 недель после посева салат начнет выпускать цветоносы, станет жестким и не таким сочным. В этом случае лучше его срезать и хранить в холодильнике. А грядку обновить, посадив новую порцию салата.

Раньше мы писали, как вырастить мяту на подоконнике и лакомиться свежей пряной травой весь год.

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