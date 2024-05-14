Як виростити салат на підвіконні: створи грядку власноруч

Кучерявий, ароматний, з хрусткими листочками й тільки з грядки — такий салат ти можеш виростити вдома сам (-а). Знадобиться мінімум умінь та трошки любові до городництва. Як виростити салат на підвіконні — читай та спробуй зробити!

Для вирощування салату тобі будуть потрібні: місткість для вирощування, ґрунт та насіння. Пройдемося по всіх пунктах і знайдемо оптимальні варіанти для кращого врожаю. Спочатку оберемо насіння.

Який салат можна виростити на підвіконні

Для підвіконня ідеально підійдуть листові різновиди салату та крес-салат. Качанні салати навряд чи зав’яжуться, бо їм не вистачатиме світла. Ми ж обираємо скоростиглі, тіньовитривалі та посухостійкі сорти:

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Червона куля: врожай — через 40 днів; листя червоного відтінку; після часткової зрізки листя випускає нове;

врожай — через 40 днів; листя червоного відтінку; після часткової зрізки листя випускає нове; Золота куля: ранній, має світло-зелене листя: у кожній розетці формується до 14 листків;

ранній, має світло-зелене листя: у кожній розетці формується до 14 листків; Гейзер: ранній, листя через 25 днів; світло-зелений, довго зберігається зрізаним;

ранній, листя через 25 днів; світло-зелений, довго зберігається зрізаним; Геркулес: ранній, з великим листям ясно-зеленого кольору з хвилястими краями;

ранній, з великим листям ясно-зеленого кольору з хвилястими краями; Сніжинка: дуже ранній сорт, листя через 25 днів; листя хвилясте, декоративне;

дуже ранній сорт, листя через 25 днів; листя хвилясте, декоративне; Малинова куля: дуже ранні, листя дозріває через 25 днів, в прикореневій розетці до 15 широких листків; незвично забарвлений — зелений з червоно-пурпуровими краєчками.

Обираємо ґрунт для “віконної” грядки

Тут є дві пропозиції:

покупна готова ґрунтова суміш: згодяться й універсальний ґрунт, й “овочеві” земельні суміші;

згодяться й універсальний ґрунт, й “овочеві” земельні суміші; ґрунтова суміш власноруч: можеш помішати кокосове волокно та біогумус 2:1. Або дернову землю з перегноєм 1:1. Або “дачну” землю з перегноєм або біогумусом.

Добре, якщо субстрат власного приготування ти знезаразиш — проллєш розчином марганцівки або фітоспорину.

Вирощування салату на підвіконні

Тепер підготуй місткості: це можуть бути пластикові коробки або прямокутні контейнери для квітів, та висівай салат.

На низ місткості насип невеликий шар дренажу: керамзиту, дрібної гальки, битої цегли. Заповни ящики або контейнери ґрунтом, залишаючи півтора або два сантиметри до краю. Полий ґрунт. Насіння сій доволі щільно — потім прорідиш. Зверху його засип тонким шаром ґрунту (не більше пів сантиметра). Обприскай верхній шар ґрунту теплою водою і закрий контейнер плівкою або склом, аби створити міні-тепличку. Постав домашні грядки в тепле місце та через 4-5 днів чекай на сходи.

Як доглядати за салатом

Доглядати за салатом на підвіконні напрочуд просто, не давай землі пересохнути, слідкуй за освітленням — рослини люблять довгий світовий день — та бережи їх від спеки.

Полив: поливай часто, через день або через два. Час від часу обприскуй листя. Для поливу використовуй відстояну водопровідну воду кімнатної температури.

поливай часто, через день або через два. Час від часу обприскуй листя. Для поливу використовуй відстояну водопровідну воду кімнатної температури. Світло: салату потрібно 12-14 годин світла. Навесні та влітку йому вистачатиме денного світла, а от восени та взимку від 2 до 5 годин добре б додатково підсвітити лампами денного світла або фітолампами: їх розміщують на висоті 60 сантиметрів над ящиками.

салату потрібно 12-14 годин світла. Навесні та влітку йому вистачатиме денного світла, а от восени та взимку від 2 до 5 годин добре б додатково підсвітити лампами денного світла або фітолампами: їх розміщують на висоті 60 сантиметрів над ящиками. Прорідження: проріджуй салат на підвіконні двічі. Спочатку через тиждень після появи перших сходів. Залишай росточки з розрахунком, щоб між ними лишалося по 1-2 сантиметри. Вдруге — з появою двох-трьох справжніх листків. Тут вже залиш між рослинами 4-5 сантиметрів.

В загущених посадках стебла витягнуться, а зелені зав’яжеться мало.

Удобрення: підгодовувати салат на підвіконні варто лише, якщо ґрунт неродючий. В цьому випадку можеш підживити сходи добривом для кімнатних рослин.

підгодовувати салат на підвіконні варто лише, якщо ґрунт неродючий. В цьому випадку можеш підживити сходи добривом для кімнатних рослин. Коли настане час врожаю на підвіконні: ти збиратимеш врожай десь через 20-25 днів. Можна зривати нижні листочки, залишаючи кущик салату рости далі. Можна виривати рослини повністю — і таким чином знову прорідити грядку.

Десь через 4-5 тижнів після посіву салат почне випускати квітконоси, зробиться жорстким та не таким соковитим. В цьому випадку краще його зрізати та зберігати в холодильнику. А грядку поновити, посадивши нову порцію салату.

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