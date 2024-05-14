Як виростити салат на підвіконні: створи грядку власноруч

Кучерявий, ароматний, з хрусткими листочками й тільки з грядки — такий салат ти можеш виростити вдома сам (-а). Знадобиться мінімум умінь та трошки любові до городництва. Як виростити салат на підвіконні — читай та спробуй зробити!
Для вирощування салату тобі будуть потрібні: місткість для вирощування, ґрунт та насіння. Пройдемося по всіх пунктах і знайдемо оптимальні варіанти для кращого врожаю. Спочатку оберемо насіння.
Для підвіконня ідеально підійдуть листові різновиди салату та крес-салат. Качанні салати навряд чи зав’яжуться, бо їм не вистачатиме світла. Ми ж обираємо скоростиглі, тіньовитривалі та посухостійкі сорти:
Тут є дві пропозиції:
Добре, якщо субстрат власного приготування ти знезаразиш — проллєш розчином марганцівки або фітоспорину.
Добре, якщо субстрат власного приготування ти знезаразиш — проллєш розчином марганцівки або фітоспорину.
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Тепер підготуй місткості: це можуть бути пластикові коробки або прямокутні контейнери для квітів, та висівай салат.
Доглядати за салатом на підвіконні напрочуд просто, не давай землі пересохнути, слідкуй за освітленням — рослини люблять довгий світовий день — та бережи їх від спеки.
В загущених посадках стебла витягнуться, а зелені зав’яжеться мало.
В загущених посадках стебла витягнуться, а зелені зав’яжеться мало.
Десь через 4-5 тижнів після посіву салат почне випускати квітконоси, зробиться жорстким та не таким соковитим. В цьому випадку краще його зрізати та зберігати в холодильнику. А грядку поновити, посадивши нову порцію салату.
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