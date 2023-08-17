Как вывести хрен из огорода: эффективные методы и интересные средства

Хрен — популярная многолетняя культура, не требующая особого ухода. Растение может расти на любой почве и где угодно.

Однако посадив ее один раз, вывести в дальнейшем очень сложно, поскольку это чемпион среди растений по скорости разрастания. Как вывести хрен из огорода — читай в материале.

Как вывести хрен из огорода с помощью химических средств

Аграрии в таком случае используют действенные химические препараты — гербициды. Их делят на средства сплошного воздействия, уничтожающие все растения без исключения, и селективные вещества.

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Последние проявляют активность против определенного типа растений. Однако самым результативным вариантом считается первая разновидность гербицидов. Их использовать нужно строго по инструкции, в противном случае можно избавиться от всей растительности на огороде.

Для того чтобы правильно работать с гербицидами, возьми шприц и тонкую спицу.

После того как срежешь зеленые части и откроешь доступ к корням хрена, сделай в них много отверстий, в которые из шприца введи неразбавленное химическое средство. Повтори процедуру через несколько дней.

Как избавиться от хрена на огороде

Самыми популярными народными средствами для уничтожения подобных растений являются:

кипяток;

мочевина;

соль;

уксус;

лимонная кислота;

аммиачная селитра.

Как избавиться от хрена на огороде народными методами

Если ты ищешь подробные рецепты и эффективные средства, воспользуйся инструкцией:

Настойка навоза. Для приготовления возьми свежий помет или коровяк и разведи водой в соотношении 1:5. Настоем обильно полей каждый куст хрена. Свежий навоз быстро выжжет сорняк. Перед работой проверь прогноз погоды, чтобы в последующие несколько дней не было дождя. Соль. Раскопай корень хрена и сделай в нем надрезы ножом. Затем всыпь в надрезы соль и закопай корень. Впоследствии хрен погибнет.

Важно, что обработку народными средствами можно проводить несколько раз за лето, если сорняк не исчез после первого раза. Кроме этого, вывести хрен можно с помощью удобрений из селитры. Делать это нужно в конце сезона, чтобы сорняков не было на следующий год.

К тому же в течение лета обрывай листья на хрене, чтобы он не разрастался.

Во второй половине лета обильно подкармливай сорняк селитрой и продолжай до первых заморозков. Из-за подкормки корень хрена сильно будет разрастаться, но не сможет пережить зиму и замерзнет до весны.

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