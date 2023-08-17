Як вивести хрін з городу: ефективні методи та цікаві засоби

Хрін — популярна багаторічна культура, яка не вимагає особливого догляду. Рослина може рости на будь-якому ґрунті та будь-де.

Однак посадивши її один раз, вивести надалі дуже складно, оскільки це — чемпіон серед рослин по швидкості розростання. Як вивести хрін з городу — читай в матеріалі.

Як вивести хрін з городу за допомогою хімічних засобів

Аграрії в такому випадку використовують дієві хімічні препарати — гербіциди. Їх поділяють на засоби суцільного впливу, які знищують всі рослини без винятку, і селективні речовини.

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Останні проявляють активність проти певного типу рослин. Однак найрезультативнішим варіантом вважається перший різновид гербіцидів.

Їх використовувати потрібно суворо за інструкцією, в іншому разі можна позбутися всієї рослинності на городі.

Для того, щоб правильно працювати з гербіцидами, візьми шприц і тонку спицю. Після того, як зріжеш зелені частини й відкриєш доступ до коріння хрону, зроби в ньому багато отворів, у які зі шприца введи нерозбавлений хімічний засіб. Повтори процедуру через кілька днів.

Як позбутися від хрону на городі

Найпопулярнішими народними засобами для знищення подібних рослин є:

окріп;

сечовина;

сіль;

оцет;

лимонна кислота;

аміачна селітра.

Як позбутися від хрону на городі народними методами

Якщо ти шукаєш детальні рецепти та ефективні засоби, скористайся такою інструкцією:

Настоянка гною. Для приготування візьми свіжий послід або коров’як і розведи водою в співвідношенні 1:5. Настоєм рясно полий кожен кущ хрону. Свіжий гній швидко випалить бур’ян. Перед роботою перевір прогноз погоди, щоб у наступні кілька днів не було дощу. Сіль. Розкопай корінь хрону і зроби в ньому надрізи ножем. Потім всип в надрізи сіль і закопай корінь. Згодом хрін загине.

Важливо, що обробку народними засобами можна проводити кілька разів за літо, якщо бур’ян не зник після першого разу. Крім цього, вивести хрін можна за допомогою добрив з селітри. Робити це потрібно наприкінці сезону, щоб бур’янів не було на наступний рік.

До того протягом літа обривай листя на хроні, щоб він не розростався.

У другій половині літа рясно підгодовуй бур’ян селітрою і продовжуй це до перших заморозків. Через підгодівлі корінь хрону сильно буде розростатися, але не зможе пережити зиму і замерзне до весни.

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