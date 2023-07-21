Как заморозить кукурузу целиком, зернами и после бланширования: пошаговые методы

Именно вареная кукуруза у нас прочно ассоциируется с летом. И когда, как не сейчас, время запастись этой злаковой культурой наперед. К тому же, качаны легко переносят заморозку. Как заморозить кукурузу и что для этого нужно — читай в материале.
В первую очередь нужно отобрать початки средней спелости. Молодые будут не такими вкусными в замороженном виде (из-за водянистости).
А вот перезревшая будет вообще безвкусной. Бери ровные качаны и почисть их. Также нужно срезать макушку и пенек по 2 см. Перед тем, как класть ее в морозильник, кукурузу хорошо нужно промыть и высушить.
Для этого существует два верных способа:
Готовую кукурузу после этого нужно засыпать в дуршлаг и хорошо прополоснуть. После этого нужно, чтобы вода стекла, перемешать и убрать в морозилку.
Кроме методов цельного замораживания и зернами, существует еще множество способов заморозки качанов. Например:
Лучше всего класть подготовленную кукурузу в пакеты. Перед этим из нужно выгнать воздух, и плотно застегнуть или закрутить, чтобы в период хранения не попадали посторонние запахи, зерна не вымораживались.
После заморозки качаны нужно достать, не размораживая, и кинуть в кипящую воду. Варить их нужно примерно 20-30 минут, проверяя готовность.
А если хочешь заморозить белые грибы, читай их правила заморозки.
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