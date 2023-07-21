Как заморозить кукурузу целиком, зернами и после бланширования: пошаговые методы

Именно вареная кукуруза у нас прочно ассоциируется с летом. И когда, как не сейчас, время запастись этой злаковой культурой наперед. К тому же, качаны легко переносят заморозку. Как заморозить кукурузу и что для этого нужно — читай в материале.

Как заморозить кукурузу, и что для этого необходимо: список

В первую очередь нужно отобрать початки средней спелости. Молодые будут не такими вкусными в замороженном виде (из-за водянистости).

А вот перезревшая будет вообще безвкусной. Бери ровные качаны и почисть их. Также нужно срезать макушку и пенек по 2 см. Перед тем, как класть ее в морозильник, кукурузу хорошо нужно промыть и высушить.

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Для этого существует два верных способа:

острым ножом (когда срезают рядами сверху вниз);

руками (тяжелый метод, но так зерна выходят красивее).

Готовую кукурузу после этого нужно засыпать в дуршлаг и хорошо прополоснуть. После этого нужно, чтобы вода стекла, перемешать и убрать в морозилку.

Как заморозить кукурузу на зиму: какие еще существуют способы заморозки

Кроме методов цельного замораживания и зернами, существует еще множество способов заморозки качанов. Например:

Предварительное бланширование. Он позволяет заготовлять готовый продукт. После разморозки такую кукурузу можно сразу употреблять в пищу или добавлять в салаты. Для этого способа нужно приготовить миску с холодной водой и кубиками льда. В кастрюлю наливают воду и доводят ее до кипения. В нее нужно поместить качаны и варить все это на протяжении 5 минут. После этого кукурузу нужно переложить в холодную воду, просушить полотенцем или сухими салфетками. Заморозка бланшированных зерен. Таким способом сохранятся полезные свойства кукурузы. Можно подвергать термической обработке подготовленные зерна или же срезать их с готовых початков. Процесс бланширования происходит также, как и в первом случае. Удобнее всего их раскладывать по пластиковым контейнерам.

Как хранить и готовить замороженную кукурузу

Лучше всего класть подготовленную кукурузу в пакеты. Перед этим из нужно выгнать воздух, и плотно застегнуть или закрутить, чтобы в период хранения не попадали посторонние запахи, зерна не вымораживались.

После заморозки качаны нужно достать, не размораживая, и кинуть в кипящую воду. Варить их нужно примерно 20-30 минут, проверяя готовность.

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