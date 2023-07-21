Як заморозити кукурудзу качанами, зернами та після бланшування: покрокові методи

Саме варена кукурудза у нас міцно асоціюється з літом. І коли, як не зараз, настав час запастися цією злаковою культурою наперед. До того ж качани легко переносять заморожування. Як заморозити кукурудзу і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як заморозити кукурудзу і що для цього необхідно: правила

Насамперед потрібно відібрати качани середньої стиглості. Молоді будуть не такими смачними у замороженому вигляді (через водянистість).

А от перезріла буде взагалі несмачна. Бери рівні качани й почисть їх. Також потрібно зрізати верхівку і пеньок по 2 см. Перед тим, як класти її в морозильник, кукурудзу треба добре промити й висушити.

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Для цього існує два надійні способи:

гострим ножем (коли зрізають рядами зверху донизу);

руками (важкий метод, але так зерна виходять красивішими).

Готову кукурудзу після цього потрібно засипати в друшляк і добре прополоснути. Після цього потрібно все перемішати та прибрати в морозилку.

Як заморозити кукурудзу на зиму: які ще існують способи заморозки

Крім методів цільного заморожування та зернами, існує ще безліч способів заморожування качанів. Наприклад:

Попереднє бланшування. Це дозволяє заготовляти готовий продукт. Після розморожування таку кукурудзу можна відразу вживати в їжу або додавати до салатів. Для цього способу потрібно приготувати миску з холодною водою та кубиками льоду. У каструлю наливають воду та доводять її до кипіння. У неї потрібно помістити качани та варити все це протягом 5 хвилин. Після цього кукурудзу потрібно перекласти у холодну воду, просушити рушником чи сухими серветками. Заморожування бланшованих зерен. У такий спосіб збережуться корисні властивості кукурудзи. Можна піддавати термічній обробці підготовлені зерна або зрізати їх з готових качанів. Процес бланшування відбувається так само як і в першому випадку. Найзручніше їх розкладати по пластикових контейнерах.

Як зберігати та готувати заморожену кукурудзу

Найкраще класти підготовлену кукурудзу до пакетів. Перед цим потрібно вигнати повітря і щільно застебнути або закрутити, щоб у період зберігання не потрапляли сторонні запахи, зерна не виморожувалися.

Після заморожування качани потрібно дістати, не розморожуючи, і кинути в киплячу воду.

Варити їх потрібно приблизно 20-30 хвилин, перевіряючи готовність.

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