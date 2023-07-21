Як заморозити кукурудзу качанами, зернами та після бланшування: покрокові методи

Саме варена кукурудза у нас міцно асоціюється з літом. І коли, як не зараз, настав час запастися цією злаковою культурою наперед. До того ж качани легко переносять заморожування. Як заморозити кукурудзу і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Насамперед потрібно відібрати качани середньої стиглості. Молоді будуть не такими смачними у замороженому вигляді (через водянистість).
А от перезріла буде взагалі несмачна. Бери рівні качани й почисть їх. Також потрібно зрізати верхівку і пеньок по 2 см. Перед тим, як класти її в морозильник, кукурудзу треба добре промити й висушити.
Для цього існує два надійні способи:
Готову кукурудзу після цього потрібно засипати в друшляк і добре прополоснути. Після цього потрібно все перемішати та прибрати в морозилку.
Крім методів цільного заморожування та зернами, існує ще безліч способів заморожування качанів. Наприклад:
Найкраще класти підготовлену кукурудзу до пакетів. Перед цим потрібно вигнати повітря і щільно застебнути або закрутити, щоб у період зберігання не потрапляли сторонні запахи, зерна не виморожувалися.
Після заморожування качани потрібно дістати, не розморожуючи, і кинути в киплячу воду.
Після заморожування качани потрібно дістати, не розморожуючи, і кинути в киплячу воду.
Варити їх потрібно приблизно 20-30 хвилин, перевіряючи готовність.
А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхнього заморожування.
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