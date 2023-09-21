Как заморозить виноград в домашних условиях: лучшие методы

Многие думают, что овощи, фрукты и ягоды с большим содержанием влаги не стоит подвергать заморозке, ведь так они теряют свои свойства, становятся водянистыми и невкусными после разморозки.
Но если делать это правильно, можно сохранить часть витаминов и вкус. Как заморозить виноград разными способами — читай в материале.
Если ты думаешь о том, можно ли заморозить виноград вообще, то сделать это можно быстро и легко, следуя простой инструкции.
Для этого способа можно брать практически любой сорт, как в морозилке обычного холодильника, так и в морозильной камере. Сам процесс довольно простой.
Виноград, замороженный таким способом, тоже может храниться до года.
Замороженный виноград добавляют не только в коктейли и выпечку. Из него можно делать джемы, смузи, соусы и другие блюда. Если ты хочешь разморозить виноград, то просто переложи его из морозильной камеры в холодильник накануне, вечером, до момента, когда ты планируешь его использовать.
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