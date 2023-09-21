Как заморозить виноград в домашних условиях: лучшие методы

Многие думают, что овощи, фрукты и ягоды с большим содержанием влаги не стоит подвергать заморозке, ведь так они теряют свои свойства, становятся водянистыми и невкусными после разморозки.

Но если делать это правильно, можно сохранить часть витаминов и вкус. Как заморозить виноград разными способами — читай в материале.

Как заморозить виноград гроздьями: простой метод

Если ты думаешь о том, можно ли заморозить виноград вообще, то сделать это можно быстро и легко, следуя простой инструкции.

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Помой и подсуши виноград. Разложи на пергаментную бумагу. Закрой виноград полиэтиленовой пленкой. Помести тарелку с виноградом в морозильник и оставь в течение 2-3 часов или пока виноград не заморозится. Переложи замороженные гроздья в герметичный контейнер для хранения пищевых продуктов. Также для этого можно использовать полиэтиленовый пакет для морозильника. Верни грозья в морозильную камеру. Такую заготовку можно хранить до года. Ягоды можно добавлять в выпечку, различные коктейли и другие напитки.

Как заморозить виноград на зиму ягодами

Для этого способа можно брать практически любой сорт, как в морозилке обычного холодильника, так и в морозильной камере. Сам процесс довольно простой.

Выбери хорошую гроздь и тщательно промой ее под холодной водой. Затем ее нужно подсушить. Для этого оставь гроздь на тарелке или положи в дуршлаг. Не забывай время от времени переворачивать, чтобы удалить воду, скопившуюся между ягодками. Высушенный виноград сразу же раздели на отдельные ягоды. Важно, что при этом можно замораживать только неповрежденные виноградины. Помятые, подпорченные, треснувшие — сразу удаляй. Выбранные ягоды разложи на тарелке или подносе так, чтобы между ними было немного свободного пространства. Если ты будешь морозить виноград одной кучей, то ягоды слипнутся между собой, и их будет очень сложно отделить. После этого посуду с виноградинами аккуратно помести в морозилку на несколько часов.

Виноград, замороженный таким способом, тоже может храниться до года.

Как разморозить замороженный виноград

Замороженный виноград добавляют не только в коктейли и выпечку. Из него можно делать джемы, смузи, соусы и другие блюда. Если ты хочешь разморозить виноград, то просто переложи его из морозильной камеры в холодильник накануне, вечером, до момента, когда ты планируешь его использовать.

Раньше мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.

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