Як заморозити виноград у домашніх умовах: найкращі методи

Багато хто думає, що овочі, фрукти та ягоди з великим вмістом вологи не варто заморожувати, адже так вони втрачають свої властивості, стають водянистими та несмачними після розморожування.

Але якщо робити це правильно, можна зберегти частину вітамінів та смак. Як заморозити виноград різними способами — читай у матеріалі.

Як заморозити виноград гронами: простий метод

Якщо ти думаєш про те, чи можна заморозити виноград взагалі, то зробити це можна швидко і легко, дотримуючись простої інструкції.

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Помий і підсуши виноград. Розклади на пергаментний папір. Закрий виноград поліетиленовою плівкою. Помісти тарілку з виноградом у морозильник і залиш на 2-3 години або поки виноград не заморозиться. Переклади заморожені грона в герметичний контейнер для зберігання харчових продуктів.Також для цього можна використовувати поліетиленовий пакет для морозильника. Поверни грона у морозильну камеру. Такий виноград можна зберігати до року. Ягоди можна додавати у випічку, різні коктейлі та інші напої.

Як заморозити виноград на зиму ягодами

Для цього способу можна брати практично будь-який сорт, і морозити його як у морозилці звичайного холодильника, так і в морозильній камері. Сам процес досить простий.

Вибери гарне гроно і ретельно промий його під холодною водою. Потім його потрібно підсушити. Для цього залиш гроно на тарілці або поклади в друшляк. Не забувай час від часу перевертати, щоб видалити воду, що скупчилася між ягідками. Висушений виноград відразу ж поділи на окремі ягоди. Важливо, що при цьому можна заморожувати лише неушкоджені виноградини. Пом’яті, зіпсовані й ті, які тріснули, — одразу видаляй. Вибрані ягоди розклади на тарілці або таці так, щоб між ними було трохи вільного простору. Якщо ти заморожуватимеш виноград однією купою, то ягоди злипнуться між собою, і їх буде дуже складно відокремити. Після цього посуд з виноградинами акуратно помісти у морозилку на кілька годин.

Виноград, заморожений у такий спосіб, також може зберігатися до року.

Як розморозити заморожений виноград

Заморожений виноград додають не тільки в коктейлі та випічку. З нього можна робити джеми, смузі, соуси та інші страви. Якщо ти хочеш розморозити виноград, просто переклади його з морозильної камери в холодильник напередодні ввечері, до моменту, коли ти плануєш його використовувати.

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