Нет, не только лицо! Что тебе стоит знать о защите женской груди летом

За последние годы все больше людей начали пользоваться солнцезащитными кремами не только на пляжах под палящим солнцем, но и при каждом выходе из дома. Все из-за негативного влияния ультрафиолетовых лучей на нашу кожу.

Однако женщинам надо уделять особое внимание защите от солнца в жару в области груди. Больше об уходе за молочными железами летом рассказала врач-мамолог, онколог и химиотерапевт Ирина Любота в комментарии 24 каналу.

Как ультрафиолетовые лучи влияют на женскую грудь

Летом грудь нуждается в не меньшей защите от солнца, чем лицо или другие участки тела. Все потому, что длительное пребывание на солнце и жара могут вызвать дискомфорт, раздражение и даже вызвать патологические процессы в молочных железах.

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Важно помнить, что купальник не обеспечивает полноценной защиты, поэтому стоит позаботиться о дополнительных мерах.

В контексте этого у женщин и девушек, любящих загорать может возникнуть вопрос: можно ли загорать топлес? Ответ однозначный — принимать солнечные ванны таким образом не рекомендуется.

Как объясняет врач, прямые солнечные лучи оказывают вредное воздействие на здоровье молочных желез. Это может вызвать новые заболевания или ухудшить уже имеющиеся.

Кроме того, не стоит забывать, что загорание топлес может привести к ожогам кожи. Как следствие, в будущем это может стать причиной злокачественных опухолей.

Как загорать топлес: советы

Однако, если ты все-таки очень хочешь принимать солнечные ванны топлес, стоит минимизировать негативное воздействие ультрафиолета. Для этого придерживайся следующих рекомендаций:

находись на солнце в периоды его минимальной активности;

сократи продолжительность пребывания на солнце;

старайся находиться преимущественно в тени;

используй солнцезащитный крем с SPF 50;

пей больше жидкости для предотвращения потери влаги и защиты кожи от пересыхания.

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Уход за грудью летом

В жаркое время года молочные железы требуют особого внимания. Поэтому Ирина Любота предоставила несколько советов, как обезопасить грудь на солнце.

избегай пребывания на пляже в часы пиковой солнечной активности;

всегда используй солнцезащитный крем;

не загорай топлес;

носи удобное нижнее белье из хлопчатобумажной ткани, которое будет помогать регулировать

температуру и защищать кожу.

Не менее важно регулярно проводить самообследование молочных желез. Это нужно делать ежемесячно. Больше о том, как это сделать ты можешь прочитать по этой ссылке.

Также не забывай своевременно посещать маммолога для плановых обследований. В частности, это ультразвуковое исследование молочных желез и маммография. Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и обеспечить своевременное лечение.

Помни, что солнце оказывает негативное влияние на наш организм, поэтому беречь нужно все участки тела, в том числе и глаза. Не забывай носить солнцезащитные очки в жаркое время. А как правильно их выбрать по форме лица — мы рассказывали ранее.

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