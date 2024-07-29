Ні, не лише обличчя! Що тобі варто знати про захист жіночих грудей улітку

За останні роки дедалі більше людей почали користуватися сонцезахисними кремами не лише на пляжах під палючим сонцем, але й при кожному виході з дому. Усе через негативний вплив ультрафіолетових променів на нашу шкіру.

Однак жінкам треба приділяти особливу увагу захисту від сонця у спеку в ділянці грудей. Більше про догляд за молочними залозами улітку розповіла лікарка-мамологиня, онкологиня та хімієтерапевтка Ірина Любота в коментарі 24 каналу.

Як ультрафіолетові промені впливають на жіночі груди

Влітку груди потребують не менше захисту від сонця, ніж обличчя чи інші ділянки тіла. Усе тому, що тривале перебування на сонці та спека можуть викликати дискомфорт, подразнення та навіть спричинити патологічні процеси у молочних залозах.

Відеоверсія матеріалу: Відтепер ти можеш переглядати короткі відеоверсії матеріалів, які ми створили за допомогою штучного інтелекту

Важливо пам’ятати, що купальник не забезпечує повноцінного захисту, тому варто подбати про додаткові заходи.

В контексті цього у жінок та дівчат, що люблять засмагати, може виникнути запитання: чи можна засмагати топлес? Відповідь однозначна — приймати сонячні ванни у такий спосіб не рекомендується.

Як пояснює лікарка, прямі сонячні промені мають шкідливий вплив для здоров’я молочних залоз. Це може спричинити нові захворювання або погіршити вже наявні.

Окрім того, не варто забувати, що засмагання топлес може призвести до опіків шкіри. Як наслідок, у майбутньому це може стати причиною злоякісних пухлин.

Як засмагати топлес: поради

Однак, якщо ти все-таки дуже хочеш приймати сонячні ванни топлес, варто мінімізувати негативний вплив ультрафіолету. Для цього дотримуйся наступних рекомендацій:

перебувай на сонці в періоди його мінімальної активності;

скороти тривалість перебування на сонці;

намагайся перебувати переважно в тіні;

використовуй сонцезахисний крем з SPF 50;

пий більше рідини для запобігання втрати вологи та захисту шкіри від пересихання.

Читати на тему Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем Як правильно обрати SPF і чому він треба не лише на пляжі.

Догляд за грудьми влітку

У спекотну пору року молочні залози потребують особливої уваги. Тож Ірина Любота надала декілька порад, як убезпечити груди на сонці.

уникай перебування на пляжі в години пікової сонячної активності;

завжди використовуй сонцезахисний крем;

не засмагай топлес;

носи зручну спідню білизну з бавовняної тканини, яка допомагатиме регулювати температуру та захищати шкіру.

Не менш важливо регулярно проводити самообстеження молочних залоз. Це потрібно робити щомісяця. Більше про те, як це зробити ти можеш прочитати за цим посиланням.

Також не забувай своєчасно відвідувати мамолога для планових обстежень. Зокрема, це ультразвукове дослідження молочних залоз та мамографія. Це дозволить вчасно виявити можливі проблеми та забезпечити своєчасне лікування.

Пам’ятай, що сонце має негативний вплив на наш організм, тож берегти потрібно усі ділянки тіла, зокрема й очі. Не забувай носити сонцезахисні окуляри у спекотну пору. А як правильно їх обрати за формою обличчя — ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.