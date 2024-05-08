Какие растения лучше не сажать в саду, чтобы не тратить время и деньги на их лечение

Весной владельцы дворов с садами выделяют свое свободное время для ухода за любимыми цветами и деревьями. Именно в это время все цветет, еще можно успеть посадить что-нибудь новое и украсить свой сад еще больше.

Однако существуют растения, которые только засорят твой сад или могут даже навредить другим растениям! Чтобы такого не произошло, лучше сразу знать, что не стоит сажать в саду.

Какие растения не стоит сажать в саду — рассказали в издании Zaxid.Net, мы делимся интересной информацией дальше в материале.

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Какие растения нельзя сажать в саду

Есть четыре популярных растения, которые часто болеют и могут нанести вред и другим, соседним деревьям и цветам. Чтобы избежать лишних хлопот, лучше не сади их на своем дворе или в саду.

Конский каштан

Такое дерево хорошо приживается и цветет в южных регионах. В прохладном и дождливом климате конский каштан будет постоянно болеть грибковыми заболеваниями. Лечить дерево очень сложно: его нужно несколько раз в год чистить, собирать больные листья и ветки дерева и даже земли.

Штамбовая козья ива

Это дерево действительно может быть красивым, однако штамбовые ивы часто болеют — покрываются так называемой ржавчиной. Лечить их иногда очень тяжело, а ржавчина может перекинуться и на другие растения, например на розы.

Флокса

Эти красивые цветы популярны среди садоводов, однако растение требует особого ухода. Например, после высадки флоксов может появиться мучнистая роса, избавиться от которой можно только с помощью золы.

Поэтому, чтобы цветы радовали глаз, за ними нужно тщательно и систематически ухаживать, а на осень посыпать золой.

Можжевельник

Можжевельник, как и штамбовая ива, часто болеет ржавчиной. Он может заразить плодовитые деревья в твоем саду — грушу, яблоню, а также кусты рябины. Более того: поры ржавчины могут разлетаться на большое расстояние, поэтому даже посадив можжевельник подальше от сада, ты не можешь гарантировать безопасность для других деревьев в твоем дворе.

Для того чтобы никакие твои деревья не болели, следует знать правила их обработки. Как обрабатывать хвойные деревья, мы рассказывали в другом материале.

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