Які рослини краще не садити у саду, аби не витрачати час та гроші на їхнє лікування

Навесні власники обійсть з садами виділяють свій вільний час для догляду за улюбленими квітами та деревами. Саме в цю пору все цвіте, ще можна встигнути посадити щось нове та прикрасити свій сад ще більше.

Однак існують рослини, які лише засмітять твій сад, або можуть навіть нашкодити іншим рослинам! Щоб такого не трапилося, краще одразу знати, що не варто садити в саду.

Які рослини не варто садити в саду — розповіли у виданні Zaxid.Net, ми ділимося цікавою інформацією далі у матеріалі.

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Які рослини не можна садити у саду

Є чотири популярні рослини, які часто хворіють і можуть завдати шкоди й іншим, сусіднім деревам та квітам. Тож, щоб уникнути зайвого клопоту, краще не сади їх на своєму обійсті чи у саду.

Кінський каштан

Таке дерево добре приживається та цвіте у південних регіонах. Натомість у прохолодному та дощовому кліматі кінський каштан постійно хворітиме на грибкові захворювання. Лікувати дерево дуже складно: його потрібно кілька разів на рік чистити, збирати хворі листя та гілки з дерева та навіть землі.

Штамбова козяча верба

Це дерево дійсно може бути красивим, однак штамбові верби часто хворіють — покриваються так званою іржею. Лікувати їх інколи дуже важко, а іржа може перекинутися й на інші рослини — наприклад, на троянди.

Флокса

Ці красиві квіти є популярними серед садівників, однак рослина вимагає особливого догляду. Наприклад, після висадження флоксів може зʼявитися борошниста роса, позбутися якої можна лише за допомогою золи.

Тож, щоб квіти радували око, за ними потрібно ретельно та систематично доглядати, а на осінь посипати золою.

Ялівець

Ялівець, як і штамбова верба, часто хворіє на іржу. Він може заразити плодовиті дерева у твоєму саду — грушу, яблуню, а також кущі горобини. Ба більше: пори іржі можуть розлітатися на велику відстань, тож навіть посадивши ялівець віддалік саду, ти не можеш гарантувати безпеку для інших дерев на твоєму подвірʼї.

Для того, щоб ніякі твої дерева не хворіли, варто знати правила їхньої обробки. Як обробляти хвойні дерева, ми розповідали в іншому матеріалі.

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