Снова вспышка? Какой сейчас уровень заболеваемости гриппом в Украине и как сохранить свое здоровье

Несмотря на то, что в этом году зима нас радует своим теплым дыханием, но это не дает никаких оснований полагать, что сезонные заболевания исчезнут с первыми лучами солнца.

Всегда нужно быть подготовленными к борьбе не только за свободу своей страны, но и за собственное здоровье. Особенно угрозу несет не только Covad-19, но и обычный грипп, который стал возвращаться на украинскую территорию после долгого затишья.

Поэтому руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко рассказала LIGA.Life, какой сейчас уровень заболеваемости в Украине, кто чаще болеет и что необходимо сделать, чтобы быть здоровыми этой зимой.

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Уровень заболеваемости на грипп в Украине

Как отмечает эксперт, в период с 26 декабря по 1 января уровень заболеваемости понизился на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей.

248 пациентам диагностировали грипп и 201 — тяжелую острую респираторную инфекцию.

Важно понимать, что этот уровень определяется путем подсчета подтвержденного врачами диагноза. То есть, для того чтобы зафиксировать грипп и уровень заболеваемости, необходимо чтобы люди прошли обследование у врача.

Однако именно в праздничный период через Рождество и Новый год украинцы меньше обращались в медицинские учреждения.

В целом сегодня уровень заболеваемости не является угрожающим. Ведь Украина находится ниже эпидемического порога.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в западных регионах Украины. Все это обусловлено миграцией населения из-за боевых действий.

Кто чаще болеет гриппом в этом году

Сейчас количество заболевших гриппом как среди взрослых, так и детей — одинаковое. Изменилось только одно — тот, кто подхватил инфекцию.

Раньше чаще всего дети инфицировали своих родителей, поскольку контактировали с большим количеством людей и могли заразиться гриппом в детских садах или школах.

Дети активно общались между собой и приносили вирус из учебных заведений.

Теперь ситуация изменилась, поскольку малыши в большинстве своем находятся дома на дистанционной форме обучения, а взрослые в основном продолжают ходить на работу офлайн.

Что можно сделать, чтобы не заразиться гриппом

Конечно, эксперт рекомендует своевременно вакцинироваться. В основном это лучше делать перед эпидсезоном в сентябре или октябре.

Однако вакцинация от гриппа не для всех обязательна и производится только по желанию. Поэтому найти ее и привиться можно обычно в частных медучреждениях.

Кому необходимо вакцинироваться против гриппа

дети до пяти лет

взрослые от 65 лет

беременные

люди, имеющие хронические заболевания (особенно легких и сердечно-сосудистой системы)

представители профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные)

люди, находящиеся в заведениях длительного ухода

Также ранее внештатная инфекционистка Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, как предотвратить заражение гриппом и чем лечиться.

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