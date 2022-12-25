Человек сгорает от болезни! В Украине вспыхнул грипп: как обезопаситься и чем лечиться

Зима — не только время праздников, но и период высокой заболеваемости и стремительного снижения иммунитета. Последние три года мир живет в реалиях пандемии Covid-19, но существуют и более опасные заболевания.

Вместе с холодами в Украину пришел и грипп — и он гораздо опаснее Covid-19. По словам внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, грипп не дает времени на размышления, а человек сгорает всего за несколько дней.

Что нужно знать о гриппе и как от него уберечься — читай в нашем материале.

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По словам инфекциониста, самое широкое заражение провоцируется именно вирусами типа А, которые являются наиболее агрессивными.

Единственное, что нужно всегда помнить: при позднем назначении даже эффективных лекарственных средств смысла мало, потому что наступают необратимые изменения и истощение защитных сил организма, — отмечает Ольга Голубовская.

Как уберечься от гриппа

Инфекционист отмечает, что следует быть готовым ко всему — особенно в современных реалиях украинцев.

— Запасайся противогриппозными препаратами: Озельтамивир, Балаксивир. Они наиболее эффективны, если их принимать в первые 48 часов от дебюта клинических симптомов, — говорит инфекционист.

Редакция Вікна-новини призывает перед приемом любого лекарства посоветоваться со своим семейным врачом.

Клинические признаки гриппа

повышение температуры тела – резкое повышение температуры тела более 38°С без других сопровождающих симптомов может свидетельствовать о появлении гриппа;

головная боль;

боли в мышцах, боли в горле;

кашель, насморк;

заделка носа;

в отдельных случаях – рвота и понос.

Для быстрой диагностики гриппа можно использовать экспресс-тесты. Также от гриппа существует вакцина, поэтому группам риска лучше беречься и обратиться в свой медучреждение с просьбой вакцинации.

По рекомендациям Минздрава, в случае появления опасных симптомов всем необходимо обязательно обратиться к врачу, пройти обследование и при необходимости получить лечение в течение первых двух суток с момента появления симптомов гриппа.

Как предотвращать заражение гриппом

избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции; ограничить посещение мест большого скопления людей; часто проветривать помещение; часто мыть руки с мылом; не касаться глаз, носа или рта немытыми руками; прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить; если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров; полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления.

Подробнее о том, кому и когда следует прививаться от гриппа, мы рассказывали в другом материале.

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