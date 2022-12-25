Человек сгорает от болезни! В Украине вспыхнул грипп: как обезопаситься и чем лечиться

Зима — не только время праздников, но и период высокой заболеваемости и стремительного снижения иммунитета. Последние три года мир живет в реалиях пандемии Covid-19, но существуют и более опасные заболевания.
Вместе с холодами в Украину пришел и грипп — и он гораздо опаснее Covid-19. По словам внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, грипп не дает времени на размышления, а человек сгорает всего за несколько дней.
Что нужно знать о гриппе и как от него уберечься — читай в нашем материале.
По словам инфекциониста, самое широкое заражение провоцируется именно вирусами типа А, которые являются наиболее агрессивными.
По словам инфекциониста, самое широкое заражение провоцируется именно вирусами типа А, которые являются наиболее агрессивными.
Единственное, что нужно всегда помнить: при позднем назначении даже эффективных лекарственных средств смысла мало, потому что наступают необратимые изменения и истощение защитных сил организма, — отмечает Ольга Голубовская.
Инфекционист отмечает, что следует быть готовым ко всему — особенно в современных реалиях украинцев.
Pexels
— Запасайся противогриппозными препаратами: Озельтамивир, Балаксивир. Они наиболее эффективны, если их принимать в первые 48 часов от дебюта клинических симптомов, — говорит инфекционист.
Редакция Вікна-новини призывает перед приемом любого лекарства посоветоваться со своим семейным врачом.
Редакция Вікна-новини призывает перед приемом любого лекарства посоветоваться со своим семейным врачом.
Для быстрой диагностики гриппа можно использовать экспресс-тесты. Также от гриппа существует вакцина, поэтому группам риска лучше беречься и обратиться в свой медучреждение с просьбой вакцинации.
По рекомендациям Минздрава, в случае появления опасных симптомов всем необходимо обязательно обратиться к врачу, пройти обследование и при необходимости получить лечение в течение первых двух суток с момента появления симптомов гриппа.
Подробнее о том, кому и когда следует прививаться от гриппа, мы рассказывали в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!