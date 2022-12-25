Людина згорає від хвороби! В Україні спалахнув грип: як убезпечитися та чим лікуватися

Зима — не лише час для відпочинку та розваг, а й період високої захворюваності та стрімкого пониження імунітету. Останні три роки світ живе в реаліях пандемії Covid-19, та існують й небезпечніші захворювання.

Разом із холодами до України завітав і грип — і він набагато небезпечніший за Covid-19. За словами позаштатної інфекціоністки Міністерства охорони здоров’я України Ольги Голубовської, грип не дає часу на роздуми, а людина згорає всього за кілька днів.

Що потрібно знати про грип та як від нього вберегтися — читай у нашому матеріалі.

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За словами інфекціоністки, найширше зараження провокується саме вірусами типу А, які є найагресивнішими.

Єдине, що треба завжди пам’ятати: при пізньому призначенні навіть ефективних лікарських засобів сенсу мало, бо настають незворотні зміни та виснаження захисних сил організму, — наголошує Ольга Голубовська.

Як вберегтися від грипу

Інфекціоністка наголошує, що варто бути готовим до всього — особливо в сучасних реаліях українців.

— Запасайся протигрипозними препаратами: Озельтамівір, Балаксивір. Вони найефективніші, якщо їх приймати у перші 48 годин від дебюту клінічних симптомів, — каже інфекціоністка.

Редакція Вікна-новини закликає перед прийманням будь-яких ліків порадитися зі своїм сімейним лікарем.

За рекомендаціями МОЗ, у разі появи небезпечних симптомів усім необхідно обов’язково звернутися до лікаря, пройти обстеження та при необхідності отримати лікування протягом перших двох діб з часу появи симптомів грипу.

Як запобігати зараженню грипом

уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; обмежити відвідини місць великого скупчення людей; часто провітрювати приміщення; часто мити руки з милом; не торкатися очей, носа або рота немитими руками; прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути; якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів; повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.

Клінічні ознаки грипу

підвищення температури тіла – різке підвищення температури тіла понад 38°С без інших супроводжуючих симптомів вже може свідчити про появу грипу;

головний біль;

біль у м’язах, біль у горлі;

кашель, нежить;

закладення носа;

в окремих випадках — блювота і понос.

Для швидкої діагностики грипу можна використовувати експрес-тести. Також від грипу існує вакцина, тож групам ризику краще берегтися та звернутися до свого медзакладу з проханням вакцинації.

Детальніше про те, кому та коли варто щеплюватися від грипу, ми розповідали в іншому матеріалі.

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