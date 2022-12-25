Людина згорає від хвороби! В Україні спалахнув грип: як убезпечитися та чим лікуватися

Зима — не лише час для відпочинку та розваг, а й період високої захворюваності та стрімкого пониження імунітету. Останні три роки світ живе в реаліях пандемії Covid-19, та існують й небезпечніші захворювання.
Разом із холодами до України завітав і грип — і він набагато небезпечніший за Covid-19. За словами позаштатної інфекціоністки Міністерства охорони здоров’я України Ольги Голубовської, грип не дає часу на роздуми, а людина згорає всього за кілька днів.
Що потрібно знати про грип та як від нього вберегтися — читай у нашому матеріалі.
За словами інфекціоністки, найширше зараження провокується саме вірусами типу А, які є найагресивнішими.
За словами інфекціоністки, найширше зараження провокується саме вірусами типу А, які є найагресивнішими.
Єдине, що треба завжди пам’ятати: при пізньому призначенні навіть ефективних лікарських засобів сенсу мало, бо настають незворотні зміни та виснаження захисних сил організму, — наголошує Ольга Голубовська.
Інфекціоністка наголошує, що варто бути готовим до всього — особливо в сучасних реаліях українців.
Pexels
— Запасайся протигрипозними препаратами: Озельтамівір, Балаксивір. Вони найефективніші, якщо їх приймати у перші 48 годин від дебюту клінічних симптомів, — каже інфекціоністка.
Редакція Вікна-новини закликає перед прийманням будь-яких ліків порадитися зі своїм сімейним лікарем.
Редакція Вікна-новини закликає перед прийманням будь-яких ліків порадитися зі своїм сімейним лікарем.
За рекомендаціями МОЗ, у разі появи небезпечних симптомів усім необхідно обов’язково звернутися до лікаря, пройти обстеження та при необхідності отримати лікування протягом перших двох діб з часу появи симптомів грипу.
Для швидкої діагностики грипу можна використовувати експрес-тести. Також від грипу існує вакцина, тож групам ризику краще берегтися та звернутися до свого медзакладу з проханням вакцинації.
Детальніше про те, кому та коли варто щеплюватися від грипу, ми розповідали в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!