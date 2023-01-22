Знову спалах! Який зараз рівень захворюваності на грип в Україні та як зберегти своє здоров’я

Попри те, що цього року зима нас тішить своїм теплим подихом, але це не дає жодних підстав вважати, що сезонні захворювання зникнуть з першими променями сонечка.

Натомість завжди потрібно бути підготовленими до боротьби не лише за свободу своєї країни, але й за власне здоров’я. Особливо загрозу несе не лише Covad-19, а й звичайний грип, який став повертатись на українські терени після довгого затишшя.

Тому керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко розповіла LIGA.Life, який наразі рівень захворюваності в Україні, хто частіше хворіє та що необхідно зробити, щоб бути здоровими цієї зими.

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Рівень захворюваності в Україні станом на січень 2023 року

Як зазначає експертка, у період з 26 грудня по 1 січня рівень захворюваності зменшився на 3,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

248 пацієнтам діагностували грип і 201 — тяжку гостру респіраторну інфекцію.

Важливо розуміти, що цей рівень визначається шляхом підрахунку підтвердженого лікарями діагнозу. Тобто для того, щоб зафіксувати грип та рівень захворюваності, необхідно щоб люди пройшли обстеження у лікаря.

Проте саме у святковий період через Різдво та Новий рік українці менше звертались до медичних закладів.

Загалом сьогодні рівень захворюваності не є загрозливим. Адже Україна перебуває нижче епідемічного порогу.

Наразі найбільший рівень захворюваності спостерігається у західних регіонах України. Все це зумовлено міграцією населення через бойові дії.

Хто частіше хворіє на грип цього року

Наразі кількість хворих на грип як серед дорослих, так і дітей — однакова. Змінилось лише одне — той, хто підхопив інфекцію.

Раніше найчастіше саме діти інфікували своїх батьків, оскільки контактували з більшою кількістю людей та могли заразитись грипом у дитячих закладів.

Діти активно спілкувались між собою і приносили вірус зі школи, садочків тощо.

Тепер ситуація змінилась, оскільки малеча здебільшого знаходиться вдома на дистанційній формі навчання, а дорослі здебільшого продовжують ходити на роботу офлайн.

Що можна зробити, щоб не заразитись грипом

Звісно, експертка рекомендує вчасно вакцинуватись. Здебільшого, це краще робити перед епідсезоном у вересні або жовтні.

Проте вакцинація від грипу не для всіх обов’язкова і робиться лише за бажанням. Тому знайти її та зробити щеплення можна зазвичай у приватних медзакладах.

Кому необхідно вакцинуватись проти грипу

діти до п’яти років

дорослі від 65 років

вагітні

люди, які мають хронічні захворювання (особливо легень та серцево-судинної системи)

представники професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові)

люди, які перебувають в закладах тривалого догляду

Також раніше позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров’я України Ольга Голубовська розповіла, як запобігати зараженню грипом та чим лікуватися.

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