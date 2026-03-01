Пекинесы, мопсы и другие: 12 пород собак, имеющих серьезные проблемы с дыханием

Популярность собак с короткой мордой часто имеет скрытую и болезненную цену. Новое масштабное исследование Кембриджской ветеринарной школы выявило, что перечень пород, склонных к серьёзным проблемам с дыханием, значительно шире, чем считалось ранее.

Учёные идентифицировали 12 пород, которые имеют генетическую предрасположенность к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей. Результаты работы были опубликованы в престижном научном журнале PLOS One.

Что такое BOAS и почему это опасно

Брахицефалический синдром — это хроническое состояние, при котором из-за особенностей строения черепа верхние дыхательные пути собаки сужаются. Это не просто забавное храпение, а патология, заставляющая животное буквально бороться за каждый глоток воздуха. Собаки с этим синдромом плохо переносят жару, физические нагрузки, имеют проблемы со сном и чаще испытывают стресс.

Полный список пород риска по версии Кембриджа

Исследователи проверили 14 пород (не включая мопсов и бульдогов, чьи проблемы уже были доказаны ранее) и установили, что угроза актуальна для следующих собак:

Высокий риск: пекинес (89% обследованных собак имели признаки синдрома) и японский хин (82%);

Умеренный риск: ши-тцу, бостон-терьер, кинг-чарльз-спаниель, брюссельский гриффон и бордоский дог;

Более низкий (но присутствующий) риск: боксер, стаффордширский бультерьер, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, аффенпинчер и чихуахуа.

Как проходило исследование

Под наблюдением ветеринаров оказалось почти 900 собак. Методика была простой, но показательной: животным оценивали дыхание до и после трёхминутной активной нагрузки. Специалисты фиксировали характерные шумы и признаки дискомфорта.

BOAS существует в виде спектра. У некоторых собак проявления лёгкие, но в более тяжёлых случаях это может существенно снижать качество жизни и становиться серьёзной проблемой для благополучия животного. Хотя операции и контроль веса могут помочь, это заболевание имеет наследственную природу, — подчёркивает исследователь Френ Томлинсон.

Больше, чем просто короткая морда

Интересно, что учёные опровергли миф о том, что значение имеет только длина носа. На развитие одышки влияют и другие факторы:

Степень сужения ноздрей;

Ширина головы и толщина шеи;

Даже длина хвоста и избыточный вес у некоторых пород.

Исследователь Дэвид Сарган подчеркнул, что связь между внешностью и здоровьем гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Совет для владельцев и заводчиков

Специалисты призывают судей на выставках и будущих владельцев не поощрять экстремальные внешние признаки, которые вредят здоровью животных. Самый точный способ узнать, всё ли в порядке с вашим питомцем, — профессиональная проверка дыхания у ветеринара.

