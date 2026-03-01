Пекінеси, мопси та інші: 12 порід собак, які мають серйозні проблеми з диханням

Популярність собак із короткою мордою часто має приховану та болючу ціну. Нове масштабне дослідження Кембриджської ветеринарної школи виявило, що перелік порід, схильних до серйозних проблем із диханням, значно ширший, ніж вважалося раніше.

Науковці ідентифікували 12 порід, які мають генетичну схильність до брахіцефалічного обструктивного синдрому дихальних шляхів. Результати роботи були опубліковані у престижному науковому журналі PLOS One.

Що таке BOAS і чому це небезпечно

Брахіцефалічний синдром — це хронічний стан, при якому через особливості будови черепа верхні дихальні шляхи собаки звужуються. Це не просто кумедне хропіння, а патологія, що змушує тварину буквально боротися за кожен ковток повітря. Собаки з цим синдромом погано переносять спеку, фізичні навантаження, мають проблеми зі сном та частіше піддаються стресу.

Повний список ризикових порід за версією Кембриджа

Дослідники перевірили 14 порід (не включаючи мопсів та бульдогів, чиї проблеми вже доведені раніше) і встановили, що загроза актуальна для таких собак:

Високий ризик: пекінес (89% обстежених собак мали ознаки синдрому) та японський хін (82%);

Помірний ризик: ши-тцу, бостон-тер’єр, кінг-чарльз-спанієль, брюссельський гриффон та бордоський дог;

Нижчий (але присутній) ризик: боксер, стаффордширський бультер’єр, кавалер-кінг-чарльз-спанієль, аффенпінчер та чихуахуа.

Як проходило дослідження

Під наглядом ветеринарів опинилося майже 900 собак. Методика була простою, але показовою: тваринам оцінювали дихання до та після трихвилинного активного навантаження. Фахівці фіксували специфічні шуми та ознаки дискомфорту.

BOAS існує у вигляді спектра. У деяких собак прояви легкі, але в тяжчих випадках це може суттєво знижувати якість життя і ставати серйозною проблемою для добробуту тварини. Хоча операції та контроль ваги можуть допомогти, ця хвороба має спадкову природу, — наголошує дослідниця Френ Томлінсон.

Більше, ніж просто коротка морда

Цікаво, що вчені спростували міф про те, що лише довжина носа має значення. На розвиток задишки впливають і інші фактори:

Ступінь звуження ніздрів;

Ширина голови та товщина шиї;

Навіть довжина хвоста та зайва вага у певних порід.

Дослідник Девід Сарган підкреслив, що зв’язок між зовнішністю та здоров’ям набагато складніший, ніж здається на перший погляд.

Порада для власників та заводчиків

Фахівці закликають суддів на виставках та майбутніх власників не заохочувати екстремальні зовнішні ознаки, які шкодять здоров’ю тварин. Найточніший спосіб дізнатися, чи все гаразд із вашим улюбленцем — професійна перевірка дихання у ветеринара.

