От романтики и детективов до приключений и супергероев — лучшие кинопремьеры октября

Фильмы — один из способов отвлечься и погрузиться в другую реальность. Мы знакомимся с новыми героями и проживаем их историю несколько часов.

Октябрь богат кинопремьерами, поэтому поход в кинотеатр может подарить тебе приятные эмоции от фильма и отвлечь на время от тревожных новостей.

Мы расскажем тебе о долгожданных премьерах октября, которые стоит пересмотреть.

Пришелец из будущего

Премьера — 6 октября

Этот фильм о далеком будущем и путешествии во времени. Картина перенесет тебя в 2555 год, режиссер Франсуа Декрака рассказывает нам историю об уничтожении человеческой цивилизации. Это произошло из-за экологической катастрофы, выжившие люди должны скрываться от зомби и кислотных дождей.

Среди таких землян находится герой, желающий спасти мир. Для этого он должен совершить путешествие во времени, вернуться в XXI век и остановить апокалипсис. Что из этого получится, удастся ли ему затея? Увидеть можно уже совсем скоро.

Дальше нас ждет несколько премьер в один день. Реально ли посмотреть все сразу? Видимо, лучше выбрать, что больше всего по душе.

Решение уйти

Премьера — 13 октября

Детектив с закрученной загадкой и приправленный романтикой, нравится такой жанр? Решение пойти — это южнокорейский фильм, в котором, на первый взгляд, все просто.

Детектив расследует смерть мужчины, кто обычно виноват в смерти одного из супругов? По обычаям детективов, партнер, в этом случае — жена. Она становится главной подозреваемой. Но сложность расследования заключается в том, что детектив влюбился в женщину.

Не мешает ли это смотреть трезво на дело? И кто же все-таки убийца? Ответ узнаем совсем скоро.

Максим Оса и золото Песиголовца

Премьера — 13 октября

Этот историко-приключенческий фильм выходит в прокат ко Дню украинского казачества. Режиссер Мирослав Латик рассказывает нам о приключениях казака Максима Осы.

Зрители смогут перенестись в 1636 год. Польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание, но вот беда — сокровища теряются где-то в украинских землях. Поэтому главному герою надо выведать много секретов, распутать паутину ведьм и даже лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем.

Любовь напрокат

Премьера — 13 октября

Новая романтическая комедия — лучший способ посмеяться и отвлечься от проблем хотя бы на один вечер.

Поппи — специалист по маркетингу — получает нового клиента от босса. Майло — клиент — имеет довольно странную просьбу, не связанную с маркетингом. Он просит девушку притвориться его невестой. Зачем? Выехать за границу, получить наследство, подписать какое-нибудь соглашение?

Нет, все проще, он хочет снять жилье, которое не сдают холостякам. Удастся ли Майлу его афера и чем она закончится, увидим уже в кинотеатрах.

Мой домашний крокодил

Премьера — 20 октября

Эта лента подойдет для теплого семейного вечера, хорошая для просмотра с малышами. История о дружбе, приключениях и необычном соседстве.

Дело в том, что крокодил Лил живет в Нью-Йорке среди людей и вдруг, вернувшись домой, он видит там человека — здесь и начинаются приключения.

Фильм основан на одноименном рассказе.

Черный Адам

Премьера — 20 октября

Какая осень без супергероев? Конечно, с нашими героями из ВСУ и теми невероятными вещами, которые они делают, картину сравнить нельзя.

Но этот фантастический боевик рассказывает нам о Черном Адаме — Дуэйн Джонсон. Он почти 5000 лет назад был наделен всемогущей силой египетских богов, но был заключен в тюрьму. Теперь его освободили из гробницы, и герой готов познакомить современный мир с видением справедливости.

Несмотря на войну, проходят премьеры украинского кино. Недавно прошла премьера фильма Я працюю на цвинтарі. Ты можешь прочитать обзор фильма и книги по ссылке.

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