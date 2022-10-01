Від романтики й детективів до пригод та супергероїв — найкращі кінопрем’єри жовтня

Фільми — один зі способів відволіктися й поринути в іншу реальність. Ми знайомимося з новими героями й проживаємо їхню історію за кілька годин.

Жовтень багатий на кінопрем’єри, тому похід до кінотеатру може подарувати тобі приємні емоції від фільму та відволікти на певний час від тривожних новин.

Ми розповімо тобі про довгоочікувані прем’єри жовтня, які варто переглянути.

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Прибулець з майбутнього

Прем’єра — 6 жовтня

Цей фільм про далеке майбутнє та подорож у часі. Картина перенесе тебе у 2555 рік, режисер Франсуа Декрака розповідає нам історію про знищення людської цивілізації. Це сталося через екологічну катастрофу, люди, які вижили, мусять ховатися від зомбі та кислотних дощів.

Серед таких землян знаходиться герой, який хоче врятувати світ. Для цього він має здійснити подорож у часі, повернутися у XXI сторіччя та зупинити апокаліпсис. Що з цього вийде, чи вдасться йому затіяне? Побачити можна вже зовсім скоро.

Далі на нас чекає кілька прем’єр в один день. Чи реально подивитися всі одразу? Певне, краще обрати, що найбільше до душі.

Рішення піти

Прем’єра — 13 жовтня

Детектив із закрученою загадкою та приправлений романтикою, подобається такий жанр? Рішення піти — це південнокорейський фільм, у якому, на перший погляд, усе просто.

Детектив розслідує смерть чоловіка. Хто зазвичай винний у смерті одного із подружжя? За звичаями детективів, партнер, у цьому випадку — дружина. Вона стає головною підозрюваною. Але складність розслідування полягає в тому, що детектив закохався у жінку.

Чи не завадить це дивитися тверезо на справу? Та хто ж все-таки вбивця? Відповідь дізнаємося зовсім скоро.

Максим Оса та золото Песиголовця

Прем’єра — 13 жовтня

Цей історично-пригодницький фільм виходить у прокат до Дня українського козацтва. Режисер Мирослав Латик розповідає нам про пригоди козака Максима Оси.

Глядачі матимуть змогу перенестися у 1636 рік. Польський король сплачує данину козакам, аби запобігти повстанню, але біда — скарб губиться десь в українських землях. Тож головному герою треба вивідати багато секретів, розплутати відьмацьке павутиння й навіть віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем.

Кохання напрокат

Прем’єра — 13 жовтня

Нова романтична комедія — найкращий спосіб посміятися та відволіктися від негараздів хоча б на один вечір.

Поппі — спеціалістка з маркетингу — отримує нового клієнта від боса. Майло — клієнт — має доволі дивне прохання, не пов’язане з маркетингом. Він просить дівчину прикинутися його нареченою. Для чого? Виїхати за кордон, отримати спадщину, підписати якусь угоду?

Ні, все простіше, він хоче винайняти житло, яке не здають холостякам. Тож чи вдасться Майло його афера та чим вона закінчиться, побачимо вже в кінотеатрах.

Мій домашній крокодил

Прем’єра — 20 жовтня

Ця стрічка підійде для теплого сімейного вечора, чудова для перегляду з малечею. Історія про дружбу, пригоди та незвичне сусідство.

Річ у тім, що крокодил Ліл мешкає у Нью-Йорку серед людей, аж раптом, повернувшись додому, він бачить у своїй оселі людину — тут і починаються пригоди.

Фільм оснований на однойменному оповіданні.

Чорний Адам

Прем’єра — 20 жовтня

Яка осінь без супергероїв? Звісно, з нашими героями із ЗСУ та тими неймовірними речами, які вони роблять, картину порівняти не можна.

Але цей фантастичний бойовик розповідає нам про Чорного Адама — Двейн Джонсон. Він майже 5000 років тому був наділений всемогутньою силою єгипетських богів, але його ув’язнили. Тепер його звільнили з гробниці, й герой готовий познайомити сучасний світ із власним баченням справедливості.

Попри війну, відбуваються прем’єри українського кіно. Нещодавно відбулася прем’єра фільму Я працюю на цвинтарі. Ти можеш прочитати огляд на фільм та книгу за посиланням.

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