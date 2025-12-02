Когда квасить капусту в декабре 2025: перечень благоприятных дней

Декабрь — один из лучших месяцев для квашения капусты, когда поздние сорта овоща достигают оптимальной сочности и сладости. По народным традициям и лунному календарю, процесс квашения зависит от фаз Луны: благоприятные дни приходятся на растущую Луну, когда соки поднимаются, делая капусту хрустящей и вкусной.

Читай в материале, в какие дни необходимо квасить капусту для лучшего вкуса, а в какие лучше удержаться.

Когда можно квасить капусту в декабре 2025: благоприятные дни

По лунному календарю, лучшие даты — на растущей Луне, после новолуния 19 декабря. Говоря о более конкретных датах для декабря 2025 года, то можно выделить:

25–26 декабря: Идеальные для соления и квашения — растущая Луна способствует ферментации, капуста выходит хрустящей и долго сохраняется. Другие потенциально удачные: 20–24 декабря и 27–31 декабря, но проверьте погодные условия, чтобы избежать морозов, которые могут повредить овощи.

Необходимо начинать процесс в эти дни, используя поздние сорта капусты, такие как Амагер или Каменная голова, с добавлением моркови, яблок или клюквы для вкуса.

Когда квасить капусту в декабре 2025: неблагоприятные дни

Избегай квашения в периоды, когда Луна спадает — продукт может не прокваситься или испортиться:

4 декабря: полная Луна — энергия спускается, капуста получается мягкой.

11 декабря: последняя четверть — неблагоприятное время для ферментации.

19 декабря: Молодой человек — процесс может остановиться, капуста не приобретет нужный вкус.

В общем, в период 5–18 декабря лучше воздержаться от квашения капусты.

Если ты планируешь квасить капусту, выбирай прохладное место (0–5°C) и следи за процессом в течение 3–7 дней.

