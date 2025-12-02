Коли квасити капусту в грудні 2025: перелік сприятливих днів

Грудень — один з найкращих місяців для квашення капусти, коли пізні сорти овоча досягають оптимальної соковитості та солодкості. За народними традиціями та місячним календарем, процес квашення залежить від фаз Місяця: сприятливі дні припадають на зростаючий Місяць, коли соки піднімаються, роблячи капусту хрусткою та смачною.

Читай у матеріалі, в які дні необхідно квасити капусту задля її кращого смаку, а в які краще утриматись.

Коли можна квасити капусту в грудні 2025: сприятливі дні

За місячним календарем, найкращі дати — на зростаючому Місяці, після молодика 19 грудня. Говорячи про більш конкретні дати для грудня 2025, то можна виділити:

25–26 грудня: Ідеальні для соління та квашення – зростаючий Місяць сприяє ферментації, капуста виходить хрусткою та довго зберігається. Інші потенційно вдалі: 20–24 грудня та 27–31 грудня, але перевірте погодні умови, аби уникнути морозів, які можуть пошкодити овоч.

Необхідно починати процес у ці дні, використовуючи пізні сорти капусти, такі як Амагер чи Кам’яна голова, з додаванням моркви, яблук чи журавлини для смаку.

Коли квасити капусту в грудні 2025: несприятливі дні

Уникай квашення в періоди, коли Місяць спадає — продукт може не прокваситися або зіпсуватися:

4 грудня: повний Місяць — енергія спускається, капуста виходить м’якою.

11 грудня: остання чверть — несприятливий час для ферментації.

19 грудня: Молодик — процес може зупинитися, капуста не набуде потрібного смаку.

Загалом, у період 5–18 грудня краще утриматися від квашення капусти.

Якщо ти плануєш квасити капусту, обирай прохолодне місце (0–+5°C) і стеж за процесом протягом 3–7 днів.

