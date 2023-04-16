Сад наполнится цветом жизни! Когда и как правильно удобрять газон весной

Как иногда хочется, чтобы собственный дом напоминал идеальную картинку из сети. Однако огорчаться не стоит, если это не так. Все ведь можно исправить собственноручно. Нужно только знать, как и когда можно удобрять газон весной, чтобы приблизиться к желанному виду сада возле дома.

Когда можно удобрять газон весной

Удобрять, или еще можно говорить подкармливать, газон стоит в несколько этапов. Весной первый раз лучше всего это сделать в конце марта или начале апреля, когда снег уже полностью сошел, а земля прогрелась хотя бы до 12 градусов.

С момента первой весенней подкормки необходимо отсчитать месяц или полтора месяца, чтобы повторить процедуру и снова удобрить газон. Этот момент может прийтись примерно к началу мая.

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Как правильно удобрять газон весной

Если ты хочешь, чтобы все удалось, тогда следует не забывать следить за погодой, чтобы морозы не застали врасплох и не испортили все старания. Также необходимо убедиться, чтобы прогноз погоды не обещал после дня удобрения сильных дождей или ветра.

Кроме того, следует придерживаться рекомендаций производителя по дозировке удобрения. Обычно это будет от 15 до 30 грамм удобрения на 1 кв. м.

Чем удобрять газон

Лучше выбрать для подпитки газона азот, поскольку он является ключевым компонентом хлорофилла. Он будет способствовать здоровому росту травы и увеличению ее плотности. Будет иметь хорошее влияние на растительность и однокомпонентные удобрения, такие как железо, медь, марганец, молибден, цинк, бор, хлор, фосфор.

Также можно попробовать использовать многокомпонентные составы удобрений:

азотные удобрения — сульфат аммония, мочевина (карбамид);

нитроаммофоска для газона — азотно-фосфорно-калийное удобрение;

аммофос — азотно-фосфорное удобрение;

органические удобрения — компост, куриный помет или костная мука;

селитра — аммиачная, азотная, кальциевая, магниевая.

Хорошим дополнением и украшением сада могут стать цветы. Читай, чем удобрять пионы весной, чтобы большие бутоны радовали глаз.

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