Сад наповниться кольором життя! Коли та як правильно удобрювати газон навесні

Як іноді хочеться, щоб власний будинок нагадував ідеальну картинку з мережі. Однак засмучуватись не варто, якщо це не так. Адже все можна виправити власноруч. Потрібно тільки знати, як та коли можна удобрювати газон навесні, щоб наблизитись до омріяного вигляду саду біля дому.

Коли можна удобрювати газон навесні

Удобрювати, або ж ще можна говорити підкормлювати, газон варто в кілька етапів. Навесні перший раз найкраще це зробити наприкінці березня чи на початку квітня, коли сніг вже повністю зійшов, а земля прогрілася хоча б до 12 градусів.

З моменту першої весняної підкормки необхідно відрахувати місяць чи півтора місяця, щоб повторити процедуру та знову удобрити газон. Цей момент може припасти приблизно на початок травня.

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Як правильно удобрювати газон навесні

Якщо ти хочеш, щоб все вдалося, тоді варто не забувати слідкувати за погодою, аби морози не застали зненацька та не зіпсували всі старання. Також необхідно запевнитись, щоб прогноз погоди не обіцяв після дня удобрювання рясних дощів чи сильного вітру.

Крім того, варто дотримуватись рекомендацій виробника щодо дозування добрива. Зазвичай це буде від 15 до 30 грамів добрива на 1 кв. м.

Чим удобрювати газон

Найкраще обрати для підживлення газону азот, оскільки він є ключовим компонентом хлорофілу. Тож він буде сприяти здоровому росту трави та збільшенню її щільності. Матиме гарний вплив на рослинність і однокомпонентні добрива, такі як залізо, мідь, марганець, молібден, цинк, бор, хлор, фосфор.

Також можна спробувати використати багатокомпонентні склади добрив:

азотні добрива — сульфат амонію, сечовина (карбамід);

нітроамофоска для газону — азотно-фосфорно-калійне добриво;

амофос — азотно-фосфорне добриво;

органічні добрива — компост, курячий послід або кісткове борошно;

селітра — аміачна, азотна, кальцієва, магнієва.

Гарним доповненням та окрасою саду можуть стати квіти. Читай, чим удобрювати півонії навесні, щоб великі бутони тішили око.

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