Так надоел писк над ухом: когда заканчивается сезон комаров в Украине

Большинство людей любит лето, теплую погоду, долгие солнечные дни. Но лето имеет свои минусы, в частности — сезон комаров. Эти насекомые мучают нас своими укусами з весны по осень. Поэтому нам хочется знать, когда пропадают комары в Украине.

На активность комаров влияет температура воздуха и погода, при дождливых днях они могут жить дольше, а их активность повышается. Мы расскажем, когда заканчивается сезон комаров.

Когда заканчивается сезон комаров в Украине

Сезон комаров в Украине может длиться с мая по октябрь, иногда, при хорошей погоде, он начинается уже с апреля. В северных районах пик активности комаров снижается уже в августе или в сентябре.

Сейчас также смотрят

Самая комфортная погода для комаров — это дожди, которые чередуются с теплом. Наиболее благоприятная для жизни температура около 25°С. Когда лето жаркое, они живут меньше.

При температуре 25°С самки некоторых видов могут жить около 43 дней. А самцы — 19. При температуре 20°С градусов продолжительность жизни повышается еще на две недели.

А наиболее подходящие часы для активности комаров — период 20:00-22:00 и 04:00-06:00. В эти часы влажность и температура становятся наиболее благоприятными для насекомых.

Куда деваются комары осенью

Комары готовятся к зиме, как другие животные. Прежде всего нужно знать, что яйца комаров более выносливы, чем сами насекомые, и могут выживать без пищи и воды до восьми месяцев.

Некоторые виды комаров могут впадать в спячку, называемую диапаузой.

Во время похолодания комары накапливают питательные вещества и снижают метаболизм настолько, что могут всю зиму находиться в таком состоянии в самых разных укрытиях.

Кроме того, комары могут зимовать в домах людей.

Как защититься от комаров

Полностью избежать укусов комаров не удастся, но можно их минимизировать. Для этого нужно следовать простым рекомендациям:

ставить сетки на окна, балкон и форточки, в походе накрывать палатки и детские коляски;

использовать отпугивающими средства: фумигаторы в квартире, тлеющие спирали на природе;

использовать средства защиты от комаров: спреи, мази и т.д;

выбирать для прогулок сухие места и обходить сырые территории с высокой травой,

надевать одежду, которая закрывает руки и ноги.

Еще одними надоедливыми насекомыми, приносящими нам дискомфорт, являются мошки. Ранее мы рассказывали, что делать, если покусала мошка.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.