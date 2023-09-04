Так надоел писк над ухом: когда заканчивается сезон комаров в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 сентября 2023, 10:16
Коли пропадають комарі в Україні: дата закінчення сезону комарів
Фото: Pexels

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