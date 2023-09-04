Так набрид писк над вухом: коли закінчується сезон комарів в Україні

Більшість людей любить літо, теплу погоду, довгі сонячні дні. Але літо має свої мінуси, зокрема — сезон комарів. Ці комахи мучать нас своїми укусами з весни до осені. Тому нам хочеться знати, коли зникають комарі в Україні.

На активність комарів впливає температура повітря та погода, за дощових днів вони можуть жити довше, а їх активність підвищується. Ми розповімо, коли закінчується сезон комарів.

Коли закінчується сезон комарів в Україні

Сезон комарів в Україні може тривати з травня по жовтень, а іноді, за хорошої погоди, він починається вже з квітня. У північних районах пік активності комарів знижується вже у серпні чи вересні.

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Найкомфортніша погода для комарів — це дощі, які чергуються з теплом. Найбільш сприятлива для життя температура — близько +25°C. Коли літо спекотне, вони живуть менше.

За температури +25°C самки деяких видів можуть жити близько 43 днів. А самці — 19. За температури +20°C градусів тривалість життя підвищується ще на два тижні.

А найбільш сприятливий час для активності комарів — період 20:00-22:00 та 04:00-06:00. У цей час вологість і температура стають найбільш сприятливими для комах.

Куди діваються комарі восени

Комарі готуються до зимівлі, як інші тварини. Насамперед треба знати, що яйця комарів витриваліші, ніж самі комахи, і можуть виживати без їжі та води до восьми місяців.

Деякі види комарів можуть впадати у сплячку, яка називається діапаузою.

Під час похолодання комарі накопичують поживні речовини та знижують метаболізм настільки, що можуть усю зиму перебувати в такому стані у найрізноманітніших укриттях.

Крім цього, комарі можуть зимувати у будинках людей.

Як захиститися від комарів

Повністю уникнути укусів комарів не вдасться, але можна їх мінімізувати. Для цього потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

ставити сітки на вікна, балкон та кватирки, у поході накривати намети та дитячі коляски;

використовувати засоби, що відлякують комах: фумігатори — у квартирі, спіралі, що тліють — на природі;

використовувати засоби захисту від комарів: спреї, мазі тощо;

вибирати для прогулянок сухі місця та обходити сирі території з високою травою,

одягати речі, які закривають руки та ноги.

Ще одними набридливими комахами, які приносять нам дискомфорт, є мошки. Раніше ми розповідали, що робити, якщо покусала мошка.

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