Так набрид писк над вухом: коли закінчується сезон комарів в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 10:16
Коли пропадають комарі в Україні: дата закінчення сезону комарів
Фото: Pexels

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