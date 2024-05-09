Когда сажать арахис в открытую почву и на рассаду: все секреты для вкусного урожая

Арахис еще называют “земляным орехом”. Это довольно теплолюбивая южноамериканская культура, более распространенная в субтропиках, так что типичной для украинского огорода ее вряд ли назовешь. Но климат меняется так стремительно, лето становится более жарким, весна приходит раньше, почему бы не попробовать и не посадить экзот? Выращенный собственноручно, он вполне безопасен, органичен и полезнее магазинного. Как и когда сажать арахис в открытую почву и на рассаду — расскажем в этом материале.

Арахис можно считать родственником бобовых, но в отличие от нашей фасоли, он завязывает плоды под землей. Растение это однолетнее, куст вырастает компактным с парноперистыми листьями. Цветет арахис небольшими желтыми цветами. Раньше его выращивали только в южных областях Украины, сейчас даже на севере. Когда можно сажать арахис, чтобы не заморозить его и получить урожай? Ищем оптимальные сроки!

Когда сажать арахис в открытый грунт

Для арахиса выбери солнечное место с рыхлой почвой, хорошо, если земля с определенной долей песка или дренажа, чтобы вода не застаивалась. Почва должна быть насыщенной питательными элементами (магнием, кальцием), гумусом. Лучше всего подойдет супесок или чернозем.

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Когда лучше сажать арахис? Сажать арахис в открытую почву можно, когда земля хорошо прогреется, не менее чем до +15°С. В зависимости от весны, такие условия возникают в конце мая или начале июня.

А самому растению для роста нужно как минимум 20 градусов тепла. При сильном похолодании кусты просто прекратят развиваться, поэтому при понижении температуры грядку нужно утеплить: лучше всего накрыть пленкой.

Когда можно сажать арахис на рассаду

В Украине можно сажать арахис сразу на рассаду, ведь у него достаточно длинный вегетационный период. И обязательно приобрести районированные сорта.

Арахис на рассаду рекомендуется сажать в начале апреля.

Подготовка семян арахиса к посадке

Если ты хочешь получить хорошие всходы, и увидеть их раньше, попробуй замочить семена на 1,5-2 часа в растворе любого укоренителя. Это даст положительный эффект.

Подготовить рассаду самому нетрудно:

Возьми торфяные горшочки. Смешай почву с песком и перегноем. Посади лущеные семена арахиса, углубляя на 3-4 см. Чтобы ускорить всходы, накрой пленкой. Пересаживать рассаду в открытую почву ты будешь в конце мая, в начале июня.

Перед тем, как высаживать, намочи торфяные горшочки, в земле они быстрее размякнут и подпитают корни арахиса.

Выращивание арахиса в домашних условиях очень простое и не нуждается в особых умениях, попробовать может каждый.

Как вырастить арахис на даче

Сажай арахис только на открытые солнечные участки, на которых нет тени от деревьев или зданий. Учитывай правило севооборота: арахис активно пойдет в рост на участке после томатов, огурцов, картофеля, капусты. Особенно, если там плодородная почва. А вот грядки, на которых раньше были бобовые (горох, чечевица, фасоль), арахису не годятся, потому что у них общие болезни, и есть опасность развития корневой гнили. Лунки делай на расстоянии 25 сантиметров. Семена закладывай в глубину на 5 сантиметров. В каждую лунку клади по три больших семечка. Маленькие могут не дать всходов. Можно попробовать посадить не шелушеные бобы. В стручке много полезных веществ, которые помогут семенам быстрее проклюнуться. После посадки хорошо полей грядку теплой водой. Обычно используют такую ​​схему посадки: 50-60 см между строчками, 15-20 см оставляют между растениями арахиса внутри строчки.

Ухаживать за арахисом достаточно просто. Он любит влагу, поэтому не забывай его вовремя поливать. Пропалывай от сорняков, чтобы земля дышала, разрыхляй ее. И не забывай подкармливать растения.

Сколько времени растет арахис и когда ждать урожая?

Арахис — культура с довольно долгим периодом вегетации. Так что от посадки до сбора урожая проходит от 120 до 160 дней. Будешь лакомиться своими орешками в сентябре-октябре. Удачи тебе! Выращенное собственноручно вкуснее и полезнее!

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