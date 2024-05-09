Когда сажать арахис в открытую почву и на рассаду: все секреты для вкусного урожая

Арахис еще называют “земляным орехом”. Это довольно теплолюбивая южноамериканская культура, более распространенная в субтропиках, так что типичной для украинского огорода ее вряд ли назовешь. Но климат меняется так стремительно, лето становится более жарким, весна приходит раньше, почему бы не попробовать и не посадить экзот? Выращенный собственноручно, он вполне безопасен, органичен и полезнее магазинного. Как и когда сажать арахис в открытую почву и на рассаду — расскажем в этом материале.
Арахис можно считать родственником бобовых, но в отличие от нашей фасоли, он завязывает плоды под землей. Растение это однолетнее, куст вырастает компактным с парноперистыми листьями. Цветет арахис небольшими желтыми цветами. Раньше его выращивали только в южных областях Украины, сейчас даже на севере. Когда можно сажать арахис, чтобы не заморозить его и получить урожай? Ищем оптимальные сроки!
Для арахиса выбери солнечное место с рыхлой почвой, хорошо, если земля с определенной долей песка или дренажа, чтобы вода не застаивалась. Почва должна быть насыщенной питательными элементами (магнием, кальцием), гумусом. Лучше всего подойдет супесок или чернозем.
Когда лучше сажать арахис? Сажать арахис в открытую почву можно, когда земля хорошо прогреется, не менее чем до +15°С. В зависимости от весны, такие условия возникают в конце мая или начале июня.
Когда лучше сажать арахис? Сажать арахис в открытую почву можно, когда земля хорошо прогреется, не менее чем до +15°С. В зависимости от весны, такие условия возникают в конце мая или начале июня.
А самому растению для роста нужно как минимум 20 градусов тепла. При сильном похолодании кусты просто прекратят развиваться, поэтому при понижении температуры грядку нужно утеплить: лучше всего накрыть пленкой.
В Украине можно сажать арахис сразу на рассаду, ведь у него достаточно длинный вегетационный период. И обязательно приобрести районированные сорта.
Арахис на рассаду рекомендуется сажать в начале апреля.
Арахис на рассаду рекомендуется сажать в начале апреля.
Если ты хочешь получить хорошие всходы, и увидеть их раньше, попробуй замочить семена на 1,5-2 часа в растворе любого укоренителя. Это даст положительный эффект.
Подготовить рассаду самому нетрудно:
Перед тем, как высаживать, намочи торфяные горшочки, в земле они быстрее размякнут и подпитают корни арахиса.
Перед тем, как высаживать, намочи торфяные горшочки, в земле они быстрее размякнут и подпитают корни арахиса.
Выращивание арахиса в домашних условиях очень простое и не нуждается в особых умениях, попробовать может каждый.
Ухаживать за арахисом достаточно просто. Он любит влагу, поэтому не забывай его вовремя поливать. Пропалывай от сорняков, чтобы земля дышала, разрыхляй ее. И не забывай подкармливать растения.
Арахис — культура с довольно долгим периодом вегетации. Так что от посадки до сбора урожая проходит от 120 до 160 дней. Будешь лакомиться своими орешками в сентябре-октябре. Удачи тебе! Выращенное собственноручно вкуснее и полезнее!
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