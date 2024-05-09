Коли садити арахіс у відкритий ґрунт і на розсаду: всі секрети посадки для смачнющого врожаю

Арахіс ще називають “земляним гріхом”. Це доволі теплолюбна південноамериканська культура, більш поширена в субтропіках, тож типовою для українського городу її навряд чи назвеш. Але клімат змінюється так стрімко, літо стає спекотнішим, весна приходить раніше, чому б не спробувати й не посадити екзот? Вирощений власноруч, він цілком безпечний, органічний і корисніший за магазинний. Як і коли садити арахіс у відкритий ґрунт й на розсаду — розкажемо в цьому матеріалі.
Арахіс можна вважати родичем бобових, але на відміну від нашої квасолі, він зав’язує плоди під землею. Це однорічна рослина, кущ виростає компактним, з парноперистим листям. Цвіте арахіс невеличкими жовтими квітами. Раніше його вирощували лише в південних областях України, нині — навіть на півночі. Коли можна садити арахіс, щоб не заморозити його і вчасно отримати урожай? Шукаємо оптимальні строки!
Для арахісу обери сонячне місце з пухким ґрунтом, добре, якщо земля з певною долею піску або дренажу, щоб не застоювалася вода. Грунт має бути насичений поживними елементами (магнієм, кальцієм), гумусом. Найкраще підійде супісок або чорнозем.
Коли краще садити арахіс? Садити арахіс у відкритий ґрунт можна, коли земля добре прогріється, не менш ніж до +15 ° С. Залежно від весни, такі умови виникають в кінці травня або на початку червня.
Коли краще садити арахіс? Садити арахіс у відкритий ґрунт можна, коли земля добре прогріється, не менш ніж до +15 ° С. Залежно від весни, такі умови виникають в кінці травня або на початку червня.
А самій рослині для росту потрібно як мінімум 20 градусів тепла. При сильному похолоданні кущі просто припинять розвиватися, тож при зниженні температури грядку потрібно утеплити: найкраще накрити плівкою.
В Україні можна садити арахіс одразу на розсаду, адже у нього доволі довгий вегетаційний період. І обов’язково придбати районовані сорти.
Арахіс на розсаду рекомендовано саджати на початку квітня.
Арахіс на розсаду рекомендовано саджати на початку квітня.
Якщо ти хочеш отримати гарні сходи, і побачити їх раніше, спробуй замочити насіння на 1,5-2 години в розчині будь-якого укорінювача. Це дасть позитивний ефект.
Підготувати розсаду самому неважко:
Пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт ти будеш в кінці травня, на початку червня.
Перед тим, як висаджувати, намочи торф’яні горщечки, у землі вони швидше розм’якнуть і підживлять коріння арахісу.
Перед тим, як висаджувати, намочи торф’яні горщечки, у землі вони швидше розм’якнуть і підживлять коріння арахісу.
Вирощування арахісу в домашніх умовах дуже просте і не потребує особливих умінь, можна спробувати кожному.
Доглядати за арахісом досить просто. Він любить вологу, тож не забувай його вчасно поливати. Прополюй від бур’янів, щоб земля дихала, розпушуй її. І не забувай підгодовувати рослини.
Арахіс — культура з доволі довгим періодом вегетації. Тож від посадки до збору врожаю проходить від 120 до 160 днів. Ласуватимеш своїми горішками ти у вересні-жовтні. Удачі тобі! Вирощене власноруч смачніше і корисніше!
А якщо ти хочеш дізнатися рецепт вафельного торта з арахісом від зіркового шеф-кухаря, читай його в нашому іншому матеріалі.
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