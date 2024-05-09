Коли садити арахіс у відкритий ґрунт і на розсаду: всі секрети посадки для смачнющого врожаю

Арахіс ще називають “земляним гріхом”. Це доволі теплолюбна південноамериканська культура, більш поширена в субтропіках, тож типовою для українського городу її навряд чи назвеш. Але клімат змінюється так стрімко, літо стає спекотнішим, весна приходить раніше, чому б не спробувати й не посадити екзот? Вирощений власноруч, він цілком безпечний, органічний і корисніший за магазинний. Як і коли садити арахіс у відкритий ґрунт й на розсаду — розкажемо в цьому матеріалі.

Арахіс можна вважати родичем бобових, але на відміну від нашої квасолі, він зав’язує плоди під землею. Це однорічна рослина, кущ виростає компактним, з парноперистим листям. Цвіте арахіс невеличкими жовтими квітами. Раніше його вирощували лише в південних областях України, нині — навіть на півночі. Коли можна садити арахіс, щоб не заморозити його і вчасно отримати урожай? Шукаємо оптимальні строки!

Коли садити арахіс у відкритий ґрунт

Для арахісу обери сонячне місце з пухким ґрунтом, добре, якщо земля з певною долею піску або дренажу, щоб не застоювалася вода. Грунт має бути насичений поживними елементами (магнієм, кальцієм), гумусом. Найкраще підійде супісок або чорнозем.

Зараз також дивляться

Коли краще садити арахіс? Садити арахіс у відкритий ґрунт можна, коли земля добре прогріється, не менш ніж до +15 ° С. Залежно від весни, такі умови виникають в кінці травня або на початку червня.

А самій рослині для росту потрібно як мінімум 20 градусів тепла. При сильному похолоданні кущі просто припинять розвиватися, тож при зниженні температури грядку потрібно утеплити: найкраще накрити плівкою.

Коли можна садити арахіс на розсаду

В Україні можна садити арахіс одразу на розсаду, адже у нього доволі довгий вегетаційний період. І обов’язково придбати районовані сорти.

Арахіс на розсаду рекомендовано саджати на початку квітня.

Підготовка насіння арахісу до посадки

Якщо ти хочеш отримати гарні сходи, і побачити їх раніше, спробуй замочити насіння на 1,5-2 години в розчині будь-якого укорінювача. Це дасть позитивний ефект.

Підготувати розсаду самому неважко:

Візьми торф’яні горщечки. Змішай ґрунт з піском та перегноєм. Посади лущене насіння арахісу, заглиблюючи на 3-4 см. Щоб пришвидшити сходи, накрий плівкою.

Пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт ти будеш в кінці травня, на початку червня.

Перед тим, як висаджувати, намочи торф’яні горщечки, у землі вони швидше розм’якнуть і підживлять коріння арахісу.

Вирощування арахісу в домашніх умовах дуже просте і не потребує особливих умінь, можна спробувати кожному.

Як виростити арахіс на дачі

Саджай арахіс лише на відкриті сонячні ділянки, на яких немає жодної тіні від дерев або будівель. Враховуй правило сівозміни: арахіс активно піде в ріст на ділянці після томатів, огірків, картоплі, капусти. Особливо, якщо там родючий ґрунт. А от грядки, на яких раніше були бобові (горох, сочевиця, квасоля), арахісу не годяться, бо у них спільні хвороби, і є небезпека розвитку кореневої гнилі. Лунки роби на відстані 25 сантиметрів. Насінини закладай в глибину на 5 сантиметрів. В кожну лунку клади по три великих насінини. Маленькі можуть не дати сходів. Можна спробувати посадити не лущені боби. В стручку багато корисних речовин, які допоможуть насінню швидше проклюнутись. Після посадки добре полий грядку теплою водою. Зазвичай використовують таку схему посадки: 50-60 см між рядками, 15-20 см залишають між рослинами арахісу всередині рядка.

Доглядати за арахісом досить просто. Він любить вологу, тож не забувай його вчасно поливати. Прополюй від бур’янів, щоб земля дихала, розпушуй її. І не забувай підгодовувати рослини.

Скільки часу росте арахіс і коли чекати на урожай?

Арахіс — культура з доволі довгим періодом вегетації. Тож від посадки до збору врожаю проходить від 120 до 160 днів. Ласуватимеш своїми горішками ти у вересні-жовтні. Удачі тобі! Вирощене власноруч смачніше і корисніше!

А якщо ти хочеш дізнатися рецепт вафельного торта з арахісом від зіркового шеф-кухаря, читай його в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.