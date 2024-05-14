Когда сажать капусту в мае: простые советы, которые помогут выбрать идеальный день

Не успело надолго задержаться тепло в наших городах и селах, как садоводы и огородники уже мечтают о своем первом урожае. А вместе с тем и интересуются, когда сажать капусту в мае.
Почему именно это растение? Все достаточно просто, поскольку капуста — один из ключевых элементов любимых свежих салатов, которые так нравится многим есть летом.
Следует прежде всего всегда смотреть на погодные условия, ведь почва перед высадкой растения должна прогреться до восьми или даже десяти градусов тепла. И, к счастью, температурный столбик уже позволяет садоводам и огородникам сажать капусту.
Также можно ориентироваться на другие растения. К примеру, когда каштаны начинают цвести, то можно начинать сажать капусту.
Однако также многие любят обращать внимание и на лунный посевной календарь. А согласно ему, в этом году капусту лучше будет сажать в период с 19 по 21 мая.
Кроме того, благоприятными для садоводства считаются 22, 25-27, 30-31 мая. Но воздержаться от работы на огороде именно с капустой стоит в полнолуние и новолуние.
После высадки капусты работа не заканчивается, ведь могут появиться вредители на огороде. Читай, что делать с белыми мошками на капусте.
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