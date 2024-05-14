Когда сажать капусту в мае: простые советы, которые помогут выбрать идеальный день

Не успело надолго задержаться тепло в наших городах и селах, как садоводы и огородники уже мечтают о своем первом урожае. А вместе с тем и интересуются, когда сажать капусту в мае.

Почему именно это растение? Все достаточно просто, поскольку капуста — один из ключевых элементов любимых свежих салатов, которые так нравится многим есть летом.

Когда сажать капусту в мае

Следует прежде всего всегда смотреть на погодные условия, ведь почва перед высадкой растения должна прогреться до восьми или даже десяти градусов тепла. И, к счастью, температурный столбик уже позволяет садоводам и огородникам сажать капусту.

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Также можно ориентироваться на другие растения. К примеру, когда каштаны начинают цвести, то можно начинать сажать капусту.

Однако также многие любят обращать внимание и на лунный посевной календарь. А согласно ему, в этом году капусту лучше будет сажать в период с 19 по 21 мая.

Кроме того, благоприятными для садоводства считаются 22, 25-27, 30-31 мая. Но воздержаться от работы на огороде именно с капустой стоит в полнолуние и новолуние.

Как правильно сажать капусту

Несмотря на то, что почва перед высадкой капусты должна прогреться, лучшим вариантом для работы на огороде именно с этим растением будет прохладный и пасмурный день после дождя. Перед высадкой следует замочить семена на около 15 часов в теплой воде. В конце добавить марганец, а затем через полчаса промыть семена. Место тоже нужно выбирать осторожно. Лучше всего, если в прошлом году на участке, где хочешь посадить капусту, выращивались помидоры, морковь или горох. Когда замочишь семена капусты, необходимо подготовить почву и добавить в него перегной. А затем сеять капусту на расстоянии 30-50 см друг от друга как в рядах, так и в междурядьях. Все зависит от того, садишь ли ты ранний или поздний сорт растения. Ведь ранняя капуста нуждается в меньшем расстоянии. Размер лунок должен быть немного больше, чем земляной ком. На дно ямки следует положить древесную золу и размельченную яичную скорлупу, перемешать их с грунтом, а затем положить семена капусты. Остается осторожно засыпать лунки, уплотнить землю, сделать вокруг прежних ямок небольшие траншеи, чтобы вода попадала именно к корням растения, а затем тщательно полить капусту.

После высадки капусты работа не заканчивается, ведь могут появиться вредители на огороде. Читай, что делать с белыми мошками на капусте.

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