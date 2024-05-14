Коли садити капусту в травні: прості поради, що допоможуть обрати ідеальний день

Не встигло надовго затриматись тепло в наших містах та селах, як садівники та городники вже мріють про свій перший врожай. А разом з тим і цікавляться, коли садити капусту в травні.

Чому саме ця рослина? Все досить просто, оскільки капуста — один із ключових елементів улюблених свіжих салатів, які так подобається багатьом їсти влітку.

Коли садити капусту в травні

Варто насамперед завжди дивитись на погодні умови, адже ґрунт перед висадкою рослини має прогрітись до восьми чи навіть десяти градусів тепла. І на щастя, температурний стовпчик уже дозволяє садоводам та городникам садити капусту.

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Також можна орієнтуватись на інші рослини. Наприклад, коли каштани починають цвісти, то можна починати садити капусту.

Однак також багато хто полюбляє звертати увагу й на місячний посівний календар. А згідно з ним, цьогоріч капусту найкраще буде садити в період з 19 до 21 травня.

Крім того, сприятливими для садівництва вважаються 22, 25-27, 30-31 травня. Та утриматись від роботи на городі саме з капустою варто в повню та молодик.

Як правильно садити капусту

Попри те, що ґрунт перед висадкою капусти має прогрітись, найкращим варіантом для роботи на городі саме з цією рослиною буде — прохолодний та похмурий день після дощу. Перед висадкою варто замочити насіння на близько 15 годин у теплій воді. Наприкінці додати марганець, а потім за півгодини промити насіння. Місце теж потрібно обирати обережно. Найкраще, якщо минулоріч на ділянці, де ти хочеш посадити капусту, вирощувались помідори, морква чи горох. Коли замочиш насіння капусти, необхідно підготувати також ґрунт та додати в нього перегній. А потім сіяти капусту на відстані 30-50 см один від одного як в рядах, так і в міжрядді. Усе залежить від того, садиш ти ранній чи пізній сорт рослини. Адже рання капуста потребує меншої відстані. Розмір лунок має бути трохи більшим, ніж земляна грудка. На дно ямки варто покласти деревну золу та подрібнену яєчну шкаралупу, перемішати їх з ґрунтом, а потім покласти насіння капусти. Лишається обережно засипати лунки, ущільнити землю, зробити навколо колишніх ямок невеличкі траншеї, щоб вода потрапляла саме до коріння рослини, а потім ретельно полити капусту.

Та після висадки капусти робота не закінчується, адже можуть з’явитись шкідники на городі. Читай, що робити з білими мошками на капусті.

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