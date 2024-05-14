Коли садити капусту в травні: прості поради, що допоможуть обрати ідеальний день

Не встигло надовго затриматись тепло в наших містах та селах, як садівники та городники вже мріють про свій перший врожай. А разом з тим і цікавляться, коли садити капусту в травні.
Чому саме ця рослина? Все досить просто, оскільки капуста — один із ключових елементів улюблених свіжих салатів, які так подобається багатьом їсти влітку.
Варто насамперед завжди дивитись на погодні умови, адже ґрунт перед висадкою рослини має прогрітись до восьми чи навіть десяти градусів тепла. І на щастя, температурний стовпчик уже дозволяє садоводам та городникам садити капусту.
Також можна орієнтуватись на інші рослини. Наприклад, коли каштани починають цвісти, то можна починати садити капусту.
Однак також багато хто полюбляє звертати увагу й на місячний посівний календар. А згідно з ним, цьогоріч капусту найкраще буде садити в період з 19 до 21 травня.
Крім того, сприятливими для садівництва вважаються 22, 25-27, 30-31 травня. Та утриматись від роботи на городі саме з капустою варто в повню та молодик.
Та після висадки капусти робота не закінчується, адже можуть з’явитись шкідники на городі. Читай, що робити з білими мошками на капусті.
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