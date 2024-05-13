Коли сіяти пізню капусту на розсаду: важливі поради та оптимальні терміни

Якщо ти хочеш якнайпізніше зібрати урожай капусти, щоб вона вдало зберігалася всю зиму, потрібно знати, коли сіяти пізню капусту на розсаду. Тривають весняні садові та городні роботи, а тому актуальними будуть поради з висадки пізніх культур.

Коли сіяти пізню капусту на розсаду: оптимальні терміни

Терміни висадки пізньої капусти дуже залежать від погодних та кліматичних умов регіонів. На півдні України висаджувати капусту можна вже від початку квітня. На півночі та заході країни краще чекати кінця місяця.

Висівати пізню капусту на розсаду слід наприкінці квітня. Можна зробити це відразу у ґрунт під плівку, якщо погода тепла. Оптимальними датами висадки капусти пізніх сортів є 20-27 квітня. Вдалими сортами будуть такі: Харківська зимова, Агресор F1, Білосніжка чи інші.

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А якщо ти хочеш висадити і пекінську капусту, її можна висаджувати на початку червня. Також відразу у ґрунт.

Перевір прогнози погоди, якщо заморозків уже не буде, можна сіяти капусту. Якщо весна холодна, дощова та затяжна, як цьогоріч, висадку найкраще провести наприкінці квітня.

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Розсаду капусти можна висаджувати у відкритий ґрунт, коли на ній з’явиться по п’ять-шість листочків. За два тижні до висадки потрібно загартовувати розсаду та виносити її на вулицю спершу на кілька годин, а потім збільшувати час.

Висівати розсаду можна у контейнери чи ящики з плівкою. Перед висадкою, насіння капусти пізніх сортів можна замочити у гарячій воді на 15 хвилин, а потім у холодній — протягом 3-5 годин.

Для хорошого росту має бути такий температурний режим: удень до +20°C, та до +10°C уночі. Капусту найкраще садити поруч із кропом чи полином.

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