Когда сеять позднюю капусту на рассаду: важные советы и оптимальные сроки

Если ты хочешь как можно позже собрать урожай капусты, чтобы она удачно хранилась всю зиму, нужно знать, когда сеять позднюю капусту на рассаду. Уже начались весенние садовые и огородные работы, поэтому актуальными будут советы по высадке поздних культур.

Когда сеять позднюю капусту на рассаду: оптимальные сроки

Сроки посадки поздней капусты сильно зависят от погодных и климатических условий регионов. На юге Украины высаживать капусту можно уже с начала апреля. На севере и западе страны лучше ждать конца месяца.

Высевать позднюю капусту на рассаду следует в конце апреля. Можно сделать это сразу в грунт под пленку, если погода теплая. Оптимальными датами высадки капусты поздних сортов есть 20-27 апреля. Удачными сортами будут такие: Харьковская зимняя, Агрессор F1, Белоснежка или другие.

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А если ты хочешь посадить и пекинскую капусту, это можно сделать в начале июня. Тоже сразу в грунт.

Проверь прогнозы погоды, если заморозков уже не будет, можно сеять капусту. Если весна холодная, дождливая и затяжная, как в этом году, высадку лучше провести в конце апреля.

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Рассаду капусты можно высаживать в открытую почву, когда на ней появится по пять-шесть листочков. За две недели до высадки нужно закалять рассаду и выносить ее на улицу сперва на несколько часов, а затем увеличивать время.

Высевать рассаду можно в контейнеры или ящики с пленкой. Перед высадкой семена капусты поздних сортов можно замочить в горячей воде на 15 минут, а затем в холодной — в течение 3-5 часов.

Для хорошего роста должен быть такой температурный режим: днем до +20°C и до +10°C ночью. Капусту лучше сажать рядом с укропом или полынью.

Раньше мы рассказывали, что лучше сажать рядом с картофелем.

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