Когда сеять астры на рассаду: рассказываем о сроках посева и методах ухода

Астра — любимица дачников, цветок светолюбивый, влаголюбивый и радующий разноцветьем. Она насчитывает более 200 видов. Название “астра” с латыни переводится как “звезда”. Читай про оптимальные сроки высева семян астры на рассаду и эффективные методы ухода за рассадой в материале.

Есть два способа выращивания астр: посевом в грунт и рассадой. Конечно, каждый из методов имеет свои недостатки и преимущества. Рассадный метод позволяет выращивать сорта даже позднего срока цветения и осенью собрать из этих сортов семена.

Когда и как сеять астры на рассаду

Посев на рассаду в комнатных условиях проводят с конца марта и до середины апреля.

Выращивание рассадой обеспечивает более ранние сроки цветения. Астры будут цвести уже в начале августа и будут миловать глаз вплоть до середины октября.

Однако астры, выращенные рассадой, более уязвимы к фузариозу и другим грибковым болезням, так как при пересадке растений происходит повреждение корневой системы, и через ранки на корни проникают возбудители.

Как высевать астры на рассаду

В ящик высотой 5-7 см насыпать огородной земли и высеять семена. Сверху посыпать землей и полить водой. Закрыть ящик пленкой и поставить ближе к солнечному свету. Каждые 2-3 дня поворачивать сеянцы на другую сторону, чтобы росли ровные. Когда появятся первые листики, рассаду нужно пикировать — рассадить в другой ящик. Во время пикировки корни астр нужно подрезать и углубить в сделанную палочкой ямку до семядольных листочков. Рассаду астры поливать умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А уже тогда, когда листья сомкнутся, можно выносить ее в более прохладное место, чтобы она привыкла к изменению температуры. Подкармливают астры полным комплексным удобрением с интервалом в три недели или раствором коровяка (1:10). Также можно удобрять цветочные клумбы минеральными соединениями.

Когда сеять рассаду в открытый грунт

В открытую почву рассаду астры можно высаживать уже в середине мая, поскольку растение холодостойкое — не боится заморозков до -3-4°С. Высаживать рассаду на постоянное место нужно на хорошо освещенном и ровном месте. Не следует допускать застоя воды при поливе или при дожде.

Рассада до посадки на грядки должна быть с хорошо развитыми корнями, а высота стебля составлять не менее 10 см. Высаживать растения в открытый грунт лучше всего вечером, в бороздки, залитые водой, на расстоянии друг от друга не менее 20-30 сантиметров с учетом пышности и высоты сорта. Расстояние между бороздками оставить до полуметра.

Растениям необходимы частые рыхления почвы. Почву разрыхляют на небольшую глубину, при этом удаляя сорняки.

Секреты выращивания астр, болезни и использования в ландшафте: видео

Твой труд оправдает себя — разноцветье астр будет долго радовать глаз.

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