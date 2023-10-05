Когда солнечное затмение 2023: дата в октябре и где можно посмотреть

Солнечное затмение 134 сарос состоится в субботу, 14 октября. Максимальную фазу можно будет увидеть только с территории США. Также ее увидят жители Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Когда солнечное затмение 2023 и где его можно будет посмотреть — читай в материале.

Солнечное затмение 2023: как будет происходить

Затмение происходит в тот момент, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. Она может полностью или частично закрывать Солнце для наблюдения на Земле.

Кольцеобразное затмение в субботу будет происходить, когда видимый диаметр Луны станет меньше диаметра Солнца. Она блокирует огромную зону солнечного света. Поэтому Солнце становится похожим на кольцо.

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Если ты хочешь увидеть лунное затмение в Украине, сделать это вживую не получится. Это возможно только в режиме онлайн.

Например, во время прямой трансляции 14 октября в 17:30.

Важно понимать, что продлится оно всего лишь несколько минут.

Трансляцию будут проводить в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Когда будет солнечное затмение 2023 и где оно продлится дольше всего

Это затмение по времени продлится всего несколько минут. Но вот в Никарагуа и Коста-Рике можно будет наблюдать затмение более 5 минут. Во время самого затмения, когда Солнце будет похожим на черный шар, Луна закроет собой до 90% площади нашего светила.

Когда будет солнечное затмение и как происходит сам процесс

Новое кольцевое затмение будет иметь несколько фаз. В момент, когда Луна будет проходить перед Солнцем, она может скрыть его не полностью, поэтому можно будет увидеть частичное затмение. Уже через полтора часа после начала фазы частичного затмения Луна должна двигаться прямо перед Солнцем.

Таким образом будет образовываться огненное кольцо. Эта фаза продлится примерно несколько минут.

Это зависит от местонахождения наблюдателя. Именно в этот момент небо должно стать немного темнее, но не настолько темным, как во время полного солнечного затмения. Далее Луна должна проходить по диску Солнца еще полтора часа, создавая еще одно частичное затмение.

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