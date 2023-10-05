Когда солнечное затмение 2023: дата в октябре и где можно посмотреть

Анна Голишевская, редактор сайта 05 октября 2023, 19:15
Когда солнечное затмение 2023: дата в октябре и где можно посмотреть
Фото: Unsplash

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