Коли сонячне затемнення 2023: дата у жовтні й де можна подивитися

Сонячне затемнення 134 сарос відбудеться у суботу, 14 жовтня. Максимальну фазу можна побачити з території США. Також її побачать мешканці Центральної Америки, Колумбії та Бразилії. Коли сонячне затемнення 2023 і де його можна буде подивитися — читай у матеріалі.

Сонячне затемнення 2023: як відбуватиметься

Затемнення відбувається в той момент, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем. Він може повністю або частково закривати Сонце від Землі.

Кільцеподібне затемнення в суботу відбуватиметься, коли видимий діаметр Місяця менший за діаметр Сонця. Він блокує величезну зону сонячного світла. Тому Сонце схоже на обручку.

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Місячне затемнення 2023: де подивитися

Якщо ти хочеш побачити місячне затемнення в Україні, зробити це наживо не вийде. Це можливо лише у режимі онлайн.

Наприклад, за допомогою прямої трансляції 14 жовтня о 17:30.

Важливо розуміти, що триватиме воно лише кілька хвилин.

Трансляцію проводитимуть у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Коли буде сонячне затемнення 2023 і де воно триватиме найдовше

Це затемнення за часом буде лише кілька хвилин. Але в Нікарагуа і Коста-Ріці можна спостерігати затемнення понад 5 хвилин. Під час самого затемнення, коли Сонце буде схожим на чорну кулю, Місяць закриє до 90% площі нашого світила.

Коли буде сонячне затемнення і як відбувається сам процес

Нове кільцеве затемнення матиме кілька фаз. У момент, коли Місяць проходитиме перед Сонцем, він може приховати його не повністю, тому можна буде побачити часткове затемнення. Вже через півтори години після початку фази часткового затемнення Місяць повинен рухатися прямо перед Сонцем.

Таким чином утворюватиметься вогняне кільце. Ця фаза триватиме приблизно кілька хвилин.

Це залежить від місцеперебування спостерігача. Саме в цей момент небо має стати трохи темнішим, але не настільки темним, як під час повного сонячного затемнення. Далі Місяць повинен проходити диском Сонця ще півтори години, створюючи ще одне часткове затемнення.

Про останні космічні відкриття та дослідження космосу ти можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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