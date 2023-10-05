Коли сонячне затемнення 2023: дата у жовтні й де можна подивитися

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 19:15
Коли сонячне затемнення 2023: дата у жовтні й де можна подивитися
Фото: Unsplash

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