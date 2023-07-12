Тебе помогут простые детали: когда надо убирать лук с огорода

Летом многие овощи и фрукты дают свои плоды, после чего настает момент, когда надо их собирать. К середине лета лук уже начинает портиться, его надо собрать и высушить луковицы для хранения зимой.
Мы расскажем, когда надо убирать лук. Ведь если сделать это рано, то луковицы не вызреет. Правильно подобранные сроки уборки лука являются залогом хорошего и долгого хранения овоща.
Уборка лука начинается с конца июля и может длиться до начала сентября. На сроки уборки влияют:
Но прежде чем начать уборку лука, надо обратить внимание на ряд важных факторов. Если их нет, то лук еще должен побыть на огороде, ведь луковицы не вызрели. Но не стоит и затягивать со сроками уборки, особенно если в конце лета влажная погода. Избыток влаги может привести к грибковым болезням растения.
День сбора лука должен быть солнечным, без дождей. Выдергивать лук с земли надо руками, по одной головке. Если земля слишком плотная, то следует подкапывать каждую луковицу вилами.
Лук от земли очищать надо вручную, нельзя делать это инструментом или бить луковицы друг о друга.
Лук не единственное растение, которое уже можно убирать из огорода. Ранее мы рассказывали, когда и как собирать чеснок.
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