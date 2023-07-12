Тебе помогут простые детали: когда надо убирать лук с огорода

Летом многие овощи и фрукты дают свои плоды, после чего настает момент, когда надо их собирать. К середине лета лук уже начинает портиться, его надо собрать и высушить луковицы для хранения зимой.

Мы расскажем, когда надо убирать лук. Ведь если сделать это рано, то луковицы не вызреет. Правильно подобранные сроки уборки лука являются залогом хорошего и долгого хранения овоща.

Когда надо убирать лук

Уборка лука начинается с конца июля и может длиться до начала сентября. На сроки уборки влияют:

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погода в течение лета;

сорт и вид лука;

время посадки — если ты рано посадил(-а) лук, его нужно рано убирать.

Но прежде чем начать уборку лука, надо обратить внимание на ряд важных факторов. Если их нет, то лук еще должен побыть на огороде, ведь луковицы не вызрели. Но не стоит и затягивать со сроками уборки, особенно если в конце лета влажная погода. Избыток влаги может привести к грибковым болезням растения.

Изменился цвет пера. Листья начинают сильно желтеть или только появляются желтые вкрапления.

Шейка лука становится мягкой. То есть, часть луковицы между пером и головкой теряет упругость.

Из-за того, что шейка лука потеряла упругость, листья склоняются к земле.

Стоить обратить внимание на размер луковицы, ведь желтые листья и их полегание может быть признаком болезни. Зрелая луковица должна соответствовать размерам посаженого сорта.

Покровные чешуйки начинают шелушиться. Наружные чешуйки подсыхают, приобретают золотистый, белый или фиолетовый оттенок.

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Как собирать лук

День сбора лука должен быть солнечным, без дождей. Выдергивать лук с земли надо руками, по одной головке. Если земля слишком плотная, то следует подкапывать каждую луковицу вилами.

Лук от земли очищать надо вручную, нельзя делать это инструментом или бить луковицы друг о друга.

Лук не единственное растение, которое уже можно убирать из огорода. Ранее мы рассказывали, когда и как собирать чеснок.

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