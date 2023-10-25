Когда вручение Золотого мяча 2023: дата и кто получит главную футбольную награду

30 октября в Париже состоится вручение Золотого мяча 2023. Это ежегодная футбольная награда, которую присуждают лучшему футболисту календарного года.
Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. В этом году за нее будут бороться сразу 30 футболистов. Лучшего выберут представители всех стран-членов ФИФА. Когда вручение Золотого мяча 2023: дата и что известно — читай в материале.
Эта церемония будет уже 67-я по счету. Пройдет в понедельник, 30 октября, в Париже в театре Шатле. Прямую трансляцию этого события смогут посмотреть болельщики по всему миру.
На Золотой мяч 2023 претендует тридцать номинантов, но уже сейчас появляется много различных инсайтов о будущих победителях среди лучших игроков у мужчин и женщин.
На Золотой мяч 2023 претендует тридцать номинантов, но уже сейчас появляется много различных инсайтов о будущих победителях среди лучших игроков у мужчин и женщин.
Помимо этого, свои награды в этом году получат: лучший футболист мира в возрасте до 21 года, лучший вратарь.
France Football считают самым большим фаворитом в борьбе за приз лучшего футболиста мира форварда Интера Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси.
В 2022 году 36-летний нападающий привел свою национальную команду к триумфу на чемпионате мира, выиграл с ПСЖ французский чемпионат.
В тройку фаворитов на получение престижной награды также попали:
В лидирующую десятку по версии Goal войдут следующие футболисты:
Важно понимать, что Лионель Месси на сегодняшний день является абсолютным рекордсменом по количеству полученных Золотых мячей. Игрок из Аргентины получал эту награду семь раз: в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.
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