Коли вручення Золотого м’яча 2023: дата та хто отримає головну футбольну нагороду

30 жовтня в Парижі відбудеться вручення Золотого м’яча 2023. Це — щорічна футбольна нагорода, яку присуджують найкращому футболісту календарного року.

Вона вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою для футболіста. Цього року за неї боротимуться одразу 30 гравців. Найкращого оберуть представники всіх країн-членів ФІФА. Коли вручення Золотого м’яча 2023: дата і що відомо — читай у матеріалі.

Коли вручення Золотого м’яча 2023 і де саме воно відбудеться

Ця церемонія буде вже 67 за рахунком. Відбудеться вона у понеділок, 30 жовтня, у Парижі в театрі Шатле. Пряму трансляцію цієї події зможуть побачити вболівальники зі всього світу.

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На Золотий м’яч 2023 року претендує тридцять номінантів, але вже зараз з’являється багато різних інсайтів про майбутніх переможців серед найкращих гравців у чоловіків і жінок.

Крім цього, свої нагороди цього року отримають: найкращий футболіст світу у віці до 21 року, найкращий воротар.

Коли вручення Золотого м’яча 2023 та хто є головними претендентами на перемогу

France Football вважають найбільшим фаворитом у боротьбі за приз найкращого футболіста світу форварда Інтера та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

У 2022 році 36-річний нападник привів свою національну команду до тріумфу на чемпіонаті світу, виграв із ПСЖ французький чемпіонат.

У трійку лідерів отримання престижної нагороди також потрапили:

бомбардир Манчестер Сіті Ерлінг Холанд;

форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Золотий м’яч 2023: ТОП-10 фаворитів

До лідируючої десятки за версією Goal увійдуть наступні футболісти:

Ліонель Мессі (ПСЖ, Інтер Майамі); Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті); Кіліан Мбаппе (ПСЖ); Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид); Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті); Родрі (Манчестер Сіті); Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Барселона); Віктор Осімхен (Наполі); Хуліан Альварес (Манчестер Сіті); Роберт Левандовський (Барселона).

Важливо розуміти, що Ліонель Мессі на сьогодні є абсолютним рекордсменом за кількістю отриманих Золотих м’ячів. Гравець з Аргентини отримував цю нагороду сім разів: у 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 та 2021 роках.

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