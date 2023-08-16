Когда выкапывать морковь в 2023 году: оптимальные сроки сбора, учитывая жару этого лета

В этом году столбики термометров поражают владельцев огородов и участков. Ведь жара и погодные условия, безусловно, влияют на то, каким будет урожай 2023 года.

Поэтому как опытным, так и новичкам, нужно знать о том, когда и как правильно собирать плоды. Когда выкапывать морковь и как это правильно делать — читай в материале.

Когда выкапывать морковь и какие факторы на это влияют

На сроки сбора урожая влияют несколько разных факторов.

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Сорт. В первую очередь смотри на то, какой сорт на грядке: раннеспелый или позднеспелый. Погода и состояние растения. Насколько было жарко либо прохладно во время роста моркови. Зачем выращиваешь морковь. Может, тебе нужен прямо к зиме урожай, а может, на более длительный срок хранения.

Когда выкапывать морковь: оптимальные сроки в Украине 2023

Чаще всего морковь в Украине собирают в октябре, когда уже не жарко и еще не холодно. Перед сбором ее выкапывают и смотрят на то, действительно ли созрели корнеплоды и их на время убирают с грядки. Если нижние и средние листья уже пожелтели, значит, ее можно выкапывать.

То есть лучше всего собирать урожай этого растения в середине осени.

Еще одним важным признаком являются корни. Если есть трещины, собрать морковь нужно как можно быстрее. После сбора морковь протирают сухой тряпкой, но ни в коем случае не моют. Нужно также соскоблить верхний слой, чтобы не снизить сроки хранения.

В каком месяце убирать морковь

Начинают сбор постепенно, с сентября по конец октября. Важно, что при +4 морковь перестает расти. Однако с началом морозов плоды начинают гнить. Поэтому нужно делать это до первых заморозков.

Если брать средние сроки, делают это на 110 день после посадки. Важно, что ранние сорта собирают уже в середине лета. Тогда их едят сырыми, делают салаты и добавляют в другие блюда.

Как правильно собирать морковь: основные правила

Собирать нужно в сухой и ясный день. Должно быть немного прохладно. Морковь выкапывают лопатой или подкапывают вилами. Делать это нужно аккуратно, не повреждая овощи. После этого урожай оставляют для подсушки на грядке на несколько часов. Затем освобождают лишнюю почву перчатками. Подрезают ботву длиной 0,5-1,5 см. Длинные хвостики могут подгнивать при хранении, становятся благоприятной средой для размножения гнили. Подрезая, отбраковывают поврежденные и подгнившие овощи.

Когда собирать морковь на зиму и как правильно ее хранить

После сбора морковь следует правильно хранить. Например, выбери ей достойное место:

в холодильнике (упаковывая в бумагу или газету);

на балконе (ящике с опилками);

в подвале (ящиках с песком);

в воде с чесноком.

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