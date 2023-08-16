Когда выкапывать морковь в 2023 году: оптимальные сроки сбора, учитывая жару этого лета

Анна Голишевская, редактор сайта 16 августа 2023, 15:15
Когда выкапывать морковь в 2023 году: оптимальные сроки сбора, учитывая жару этого лета
Фото: Unsplash

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