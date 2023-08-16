Когда выкапывать морковь в 2023 году: оптимальные сроки сбора, учитывая жару этого лета

В этом году столбики термометров поражают владельцев огородов и участков. Ведь жара и погодные условия, безусловно, влияют на то, каким будет урожай 2023 года.
Поэтому как опытным, так и новичкам, нужно знать о том, когда и как правильно собирать плоды. Когда выкапывать морковь и как это правильно делать — читай в материале.
На сроки сбора урожая влияют несколько разных факторов.
Чаще всего морковь в Украине собирают в октябре, когда уже не жарко и еще не холодно. Перед сбором ее выкапывают и смотрят на то, действительно ли созрели корнеплоды и их на время убирают с грядки. Если нижние и средние листья уже пожелтели, значит, ее можно выкапывать.
То есть лучше всего собирать урожай этого растения в середине осени.
То есть лучше всего собирать урожай этого растения в середине осени.
Еще одним важным признаком являются корни. Если есть трещины, собрать морковь нужно как можно быстрее. После сбора морковь протирают сухой тряпкой, но ни в коем случае не моют. Нужно также соскоблить верхний слой, чтобы не снизить сроки хранения.
Начинают сбор постепенно, с сентября по конец октября. Важно, что при +4 морковь перестает расти. Однако с началом морозов плоды начинают гнить. Поэтому нужно делать это до первых заморозков.
Если брать средние сроки, делают это на 110 день после посадки. Важно, что ранние сорта собирают уже в середине лета. Тогда их едят сырыми, делают салаты и добавляют в другие блюда.
После сбора морковь следует правильно хранить. Например, выбери ей достойное место:
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