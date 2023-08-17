Когда выкапывать нарциссы: самые удачные дни и как это правильно делать

Нарциссы — одни из самых известных и распространенных цветов в Украине. Они достаточно эстетичны, неприхотливы в уходе и устойчивы.

Нарциссы редко подвержены болезням, от которых часто страдают другие садовые растения. Однако для того, чтобы цветы правильно переносили холод и жару, нужно знать, как правильно за ними ухаживать. Когда выкапывать нарциссы — читай в материале.

Когда выкапывать нарциссы: оптимальные сроки

Садоводы с опытом выкапывают эти цветы раз в 5 лет. Если ты вовремя этим будешь заниматься, цветы будут и дальше радовать тебя хорошим цветением.

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Если ты не знаешь, пора ли пересадить нарциссы, посмотри на их внешний вид. Например, когда пора этим заниматься, нарциссы сильно разрастаются, подгущаются.

Однако делать это раньше, чем через 3 года после посадки, не стоит. Ведь таким способом ты только снизишь сопротивление растений заболеваниям.

Когда можно пересаживать нарциссы в Украине

Так как точных правил и терминов по этому делу не существует, тебе нужно ориентироваться на внешний вид цветов. Также нужно помнить о том, что лучше не пересаживать нарциссы в холодный период. Все остальное зависит от твоих личных предпочтений.

Кроме того, на сроки влияют климатическая зона и погода. Однако лучше всего пересаживать луковицы осенью. Это делают после того, как цветы перестали цвести и появились желтые листья (или цветы полностью засохли).

Когда выкапывать луковицы нарциссов: осмотри цветы

Есть важные признаки по этому делу. К примеру:

пожелтевшие листья;

цветки стали очень мелкими;

куст стал ниже;

засыхают бутоны;

часто подсыхают и обламываются кончики листочков;

на растении становится меньше листьев, луковиц;

разрастаются клубни;

есть явные признаки болезней.

Как выкапывать нарциссы правильно: инструкция

Возьми для этого дела садовые вилы небольшого размера. Их берут для того чтобы не травмировать луковицы. В луковицах нужно срезать листья и оставить корни. Далее подсуши все это в холодном темном месте с хорошей вентиляцией без прямого попадания солнечных лучей в течение 1 часа. Из сухих клубней отряхни землю. Гнилые и пораженные луковицы выбрось. Промой здоровые в проточной воде и выдержи 15 мин в растворе перманганата калия (темно-розового цвета) или фунгицида.

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