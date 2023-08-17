Когда выкапывать нарциссы: самые удачные дни и как это правильно делать

Нарциссы — одни из самых известных и распространенных цветов в Украине. Они достаточно эстетичны, неприхотливы в уходе и устойчивы.
Нарциссы редко подвержены болезням, от которых часто страдают другие садовые растения. Однако для того, чтобы цветы правильно переносили холод и жару, нужно знать, как правильно за ними ухаживать. Когда выкапывать нарциссы — читай в материале.
Садоводы с опытом выкапывают эти цветы раз в 5 лет. Если ты вовремя этим будешь заниматься, цветы будут и дальше радовать тебя хорошим цветением.
Если ты не знаешь, пора ли пересадить нарциссы, посмотри на их внешний вид. Например, когда пора этим заниматься, нарциссы сильно разрастаются, подгущаются.
Если ты не знаешь, пора ли пересадить нарциссы, посмотри на их внешний вид. Например, когда пора этим заниматься, нарциссы сильно разрастаются, подгущаются.
Однако делать это раньше, чем через 3 года после посадки, не стоит. Ведь таким способом ты только снизишь сопротивление растений заболеваниям.
Так как точных правил и терминов по этому делу не существует, тебе нужно ориентироваться на внешний вид цветов. Также нужно помнить о том, что лучше не пересаживать нарциссы в холодный период. Все остальное зависит от твоих личных предпочтений.
Кроме того, на сроки влияют климатическая зона и погода. Однако лучше всего пересаживать луковицы осенью. Это делают после того, как цветы перестали цвести и появились желтые листья (или цветы полностью засохли).
Есть важные признаки по этому делу. К примеру:
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