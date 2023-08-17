Коли викопувати нарциси: найвдаліші дні та як це правильно робити

Нарциси — одні з найвідоміших і найпоширеніших квітів в Україні. Вони доволі естетичні, невибагливі у догляді та стійкі. Нарциси рідко піддаються хворобам, від яких часто страждають інші садові рослини.
Однак для того, аби квіти правильно переносили холод та спеку, потрібно знати, як правильно за ними доглядати. Коли викопувати нарциси — читай у матеріалі.
Садівники з досвідом викопують ці квіти раз на 5 років. Якщо ти вчасно цим будеш займатися, квіти й надалі тішитимуть тебе гарним цвітінням.
Якщо ти не знаєш, чи настав час пересадити нарциси, поглянь на їхній зовнішній вигляд.
Якщо ти не знаєш, чи настав час пересадити нарциси, поглянь на їхній зовнішній вигляд.
Наприклад, коли вже час цим займатися, нарциси сильно розростаються, загущуються. Однак робити це раніше, ніж через 3 роки після посадки, не варто. Адже таким способом ти тільки знизиш опір рослин захворюванням.
Через те, що точних правил та термінів у цій справі не існує, тобі потрібно орієнтуватися на зовнішній вигляд квітів. Також потрібно пам’ятати про те, що ліпше не пересаджувати нарциси в холодний період.
Все інше залежить від твоїх особистих уподобань. Крім цього на терміни впливають кліматична зона та погода. Однак найкраще пересаджувати цибулини восени. Це роблять після того, як квіти перестали цвісти та з’явилися жовті листки (або квіти повністю засохли).
Є важливі ознаки у цій справі. Наприклад:
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