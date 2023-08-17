Коли викопувати нарциси: найвдаліші дні та як це правильно робити

Нарциси — одні з найвідоміших і найпоширеніших квітів в Україні. Вони доволі естетичні, невибагливі у догляді та стійкі. Нарциси рідко піддаються хворобам, від яких часто страждають інші садові рослини.

Однак для того, аби квіти правильно переносили холод та спеку, потрібно знати, як правильно за ними доглядати. Коли викопувати нарциси — читай у матеріалі.

Коли викопувати нарциси: оптимальні терміни

Садівники з досвідом викопують ці квіти раз на 5 років. Якщо ти вчасно цим будеш займатися, квіти й надалі тішитимуть тебе гарним цвітінням.

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Якщо ти не знаєш, чи настав час пересадити нарциси, поглянь на їхній зовнішній вигляд.

Наприклад, коли вже час цим займатися, нарциси сильно розростаються, загущуються. Однак робити це раніше, ніж через 3 роки після посадки, не варто. Адже таким способом ти тільки знизиш опір рослин захворюванням.

Коли можна пересаджувати нарциси в Україні

Через те, що точних правил та термінів у цій справі не існує, тобі потрібно орієнтуватися на зовнішній вигляд квітів. Також потрібно пам’ятати про те, що ліпше не пересаджувати нарциси в холодний період.

Все інше залежить від твоїх особистих уподобань. Крім цього на терміни впливають кліматична зона та погода. Однак найкраще пересаджувати цибулини восени. Це роблять після того, як квіти перестали цвісти та з’явилися жовті листки (або квіти повністю засохли).

Коли викопувати цибулини нарцисів: оглянь квіти

Є важливі ознаки у цій справі. Наприклад:

пожовкле листя;

квітки стали дуже дрібними;

кущ став нижчим;

засихають бутони;

часто підсихають і обламуються кінчики листочків;

на рослині стає менше листя, цибулин;

розростаються бульби;

є явні ознаки хвороб.

Як викопувати нарциси правильно: інструкція

Візьми для цієї справи садові вила невеликого розміру. Їх використовують для того, щоб не травмувати цибулини. У цибулинах потрібно зрізати листя і залишити коріння. Далі підсуши все це в прохолодному темному місці з хорошою вентиляцією без прямого потрапляння сонячних променів протягом 1 години. З сухих бульб обтруси землю. Гнилі та уражені цибулини викинь. Промий здорові у проточній воді та витримай 15 хв у розчині перманганату калію (темно-рожевого кольору) або фунгіциду.

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