Вкусно, аж страшно! Простые рецепты коктейлей на Хэллоуин

Хэллоуин — праздник, который пришел к нам из Запада. Для молодежи это повод встретиться, потусоваться, проявить свою креативность и творчество. И хотя нам в реальной жизни ужасов хватает от соседнего государства, но снять психологическое напряжение и изменить поток негатива рекомендуют даже психологи.
Программы во многих заведениях, тематические вечеринки в кругу друзей дома или в кафе помогут снять стресс. А какие вечеринки без вкусностей, закусок, коктейлей. Простые рецепты вкусных и эффектных коктейлей на Хэллоуин и с чем их пить – в нашем материале.
Сделай свой выбор в пользу наших коктейлей и порадуй гостей вкусными и тематическими напитками.
В организации вечеринки в канун Дня Всех Святых важно не только содержание коктейля, но и его внешнее оформление. Чем страшнее и оригинальнее он будет выглядеть — тем лучше.
Эти коктейли могут подойти как для детских вечеринок, так и для взрослых, кто не употребляет алкоголь.
Ингредиенты:
Приготовление:
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Допис, поширений Helen Williams (@sheshedcocktails)
Unsplash
С чем пить коктейли? На вечеринку можно приготовить оригинальные закуски на тему Хэллоуина. Это и “отрезанные” пальцы-сосиски, и черви-спагетти, и жуткие глаза из яиц, и пирожные в виде гробиков и многие другие. Главное, чтобы они выглядели устрашающе и эффектно.
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