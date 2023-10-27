Вкусно, аж страшно! Простые рецепты коктейлей на Хэллоуин

Хэллоуин — праздник, который пришел к нам из Запада. Для молодежи это повод встретиться, потусоваться, проявить свою креативность и творчество. И хотя нам в реальной жизни ужасов хватает от соседнего государства, но снять психологическое напряжение и изменить поток негатива рекомендуют даже психологи.

Программы во многих заведениях, тематические вечеринки в кругу друзей дома или в кафе помогут снять стресс. А какие вечеринки без вкусностей, закусок, коктейлей. Простые рецепты вкусных и эффектных коктейлей на Хэллоуин и с чем их пить – в нашем материале.

Рецепты коктейлей на Хэллоуин

Сделай свой выбор в пользу наших коктейлей и порадуй гостей вкусными и тематическими напитками.

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В организации вечеринки в канун Дня Всех Святых важно не только содержание коктейля, но и его внешнее оформление. Чем страшнее и оригинальнее он будет выглядеть — тем лучше.

Безалкогольные коктейли на вечеринку

Эти коктейли могут подойти как для детских вечеринок, так и для взрослых, кто не употребляет алкоголь.

Коктейль Паутина

Ингредиенты:

пломбир

молоко;

сахарная вата и желейные пауки для украшения.

Приготовление:

Сбей блендером мороженое с молоком и залей в высокие стаканы. Сверху натяни паутинку из сладкой ваты и посыпь черным шоколадом. Посади на паутинку желейных паучков. Вставь трубочки.

Коктейль Напиток монстра

Ингредиенты:

свежий клюквенный сок – 3 стакана;

газировка – 2 стакана;

лед с желейными червячками – 1 стакан;

мед или сахар – по вкусу;

пюре из замороженных ягод – 1 стакан.

Приготовление:

Для того чтобы сделать лед в стиле Хэллоуина, помести в формочки для льда желейные черви, залей их водой и заморозь. В стеклянной посуде для пунша соедини клюквенный сок, газировку, ягодное пюре и лед. Хорошо перемешай. Положи несколько кубиков льда в бокалы и налей кроваво-красный пунш.

Коктейль В замке Дракулы

Ингредиенты:

кубики льда;

100 мл пепси;

сок из половинки лайма;

50 мл апельсинового сока.

Приготовление:

Стакан заполнить кубиками льда. Добавь 100 мл пепси и выдави половинку лайма. Долей доверху апельсиновый сок. Повесь на стакан желейную челюсть с зубами.

Коктейль Кровь на снегу

Ингредиенты:

молоко 180 мл;

ванильное мороженое 80 г;

сливки в баллончике;

несколько капель красного сиропа (вишневый, малиновый, клубничный, клюквенный)

Приготовление:

В блендере взбить молоко и мороженое. Налить в бокал. Сверху взбитые сливки. И уже тогда несколько капель сиропа, чтобы сироп растекся, но не смешивался с напитком.

Алкогольные коктейли на вечеринку

Коктейль Фонарь Джека

Ингредиенты:

лед;

30 мл бурбона;

25 мл апельсинового ликера;

30 мл имбирного эля;

50 мл апельсинового сока.

Приготовление:

Шейкер (если его нет, как вариант может быть термос) заполни кубиками льда. Добавь бурбон, имбирный эль, апельсиновый сок и апельсиновый ликер. Всё смешать. Берешь бокал для бренди, и отфильтровываешь коктейль. Сверху украсить кружочком из апельсина и цедрой лайма в виде зеленой плодоножки.

Коктейль Поцелуй вампира

Ингредиенты:

водка – 45 мл;

шампанское – 45 мл;

малиновый ликер – 20 мл;

для украшения – сахар, выкрашенный в красный цвет.

Приготовление:

Ребро бокала намочи и опусти в красный сахар. Затем влей туда водку, половину ликера и шампанское. После этого по ложечке вылей остатки ликера на дно, чтобы получился осадок.

Коктейль Кровавая Мэри Ингредиенты: томатный сок 250 мл;

водка 100 мл;

соевый соус 1 ч.л;

копченая паприка 1 ч.л;

черный молотый перец 1/2 ч.л;

лимонный сок 2 ч.л. Приготовление: Сбей в шейкере соевый соус, паприку, перец и лимонный сок. Долей томатный сок и еще раз все хорошо сбей. Разлей по бокалам. Влей водку по ножу так, чтобы она не перемешалась со смесью.

Коктейль Свет и тьма Ингредиенты: лед;

200 мл кофейного ликера;

100 мл водки;

50 мл вишневого сиропа. Приготовление: Сбей в шейкере кофейный ликер, водку, вишневый сироп и лед. Влей смесь в бокал. Сверху укрась кружочком апельсина. Коктейль Персиковая Паутина Ингредиенты: 60 мл джина;

25 мл сока лайма;

15 мл сахарного сиропа;

25 мл персикового ликера. Приготовление: Нагрей маршмеллоу в микроволновке. Хорошо наплети им паутину на бокал. Смешай джин, сок, сироп и ликер. Залей в бокал. Для чёрного цвета добавь пищевой краситель или порошок активированного угля.

С чем пить коктейли? На вечеринку можно приготовить оригинальные закуски на тему Хэллоуина. Это и “отрезанные” пальцы-сосиски, и черви-спагетти, и жуткие глаза из яиц, и пирожные в виде гробиков и многие другие. Главное, чтобы они выглядели устрашающе и эффектно. Хочешь еще больше коктейлей? Тогда читай, как приготовить напиток с осенними нотками: яблочный коктейль сидр маргарита.

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