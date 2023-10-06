Коридор затмений 2023: когда ожидается и точные даты

В 2023 году интересным периодом будет коридор затмений. В течение 2 недель между октябрьскими затмениями, которые совсем скоро настанут в этом месяце. Осенью 2023 можно будет увидеть кольцевое, солнечное и частичное лунное затмение. Когда коридор затмений 2023 — читай в материале.

Коридор затмений: что это и когда произойдет

Коридором затмений называют период, который происходит между двумя затмениями (солнечным и лунным). 29 сентября уже произошло лунное затмение, которое открыло коридор осенних затмений этого года.

Но вот с 14 по 28 октября 2023 откроется коридор затмений между солнечным и лунным. Первое будет в Весах, а второе — в Тельце.

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14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение. Такой тип затмения сопровождает интересный момент, когда Луна перекроет центральную часть Солнца.

Видимы будут только края солнечного диска, которые создадут корону вокруг Луны.

Во время кольцеобразного затмения Солнца, Луна будет закрывать собой примерно 90% Солнца, а огненное кольцо будет видно на полосе, протяженностью 190-220 километров.

Его увидят только на 5 минут:

в некоторых штатах США;

странах Центральной Америки;

Колумбии;

Бразилии.

Коридор затмений: октябрь 2023, средина затмения

С 14 по 28 октября 2023 Земля должна войти в период коридора затмений. Это очень интересный период от полнолуния до новолуния или наоборот. Солнечное затмение будет в полнолуние, а лунное затмение — в новолуние. Это время считают довольно сложным периодом.

Коридор затмений 2023: даты и конец затмения

28 октября 2023 будет частичное лунное затмение. Это большое астрономическое явление, когда маленькая часть Луны будет в тени Земли.

Затмение будет тогда, когда Земля окажется между Солнцем и Луной, и тень от Земли будет падать на Луну.

Но в случае частичного лунного затмения только часть лунного диска окажется в тени, а остальная часть будет видимой. Частичные лунные затмения дают увидеть, каким образом часть Луны постепенно погружается в земную тень и потом постепенно выходит из нее.

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