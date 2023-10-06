Коридор затемнень 2023: коли очікується і точні дати

У 2023 році цікавим періодом буде коридор затемнень. Це буде відбуватися протягом 2 тижнів між жовтневими затемненнями, які незабаром настануть у жовтні. Восени 2023 року можна буде побачити кільцеве, сонячне та часткове місячне затемнення. Коли коридор затемнень 2023 — читай у матеріалі.

Коридор затемнень: що це і коли станеться

Коридором затемнень називають період, що відбувається між двома затемненнями (сонячним та місячним). 29 вересня вже відбулося місячне затемнення, яке відкрило коридор осінніх затемнень цього року.

Але ось з 14 по 28 жовтня 2023 року відбудеться коридор затемнень між сонячним і місячним. Перше буде у Терезах, а друге — у Тельці.

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Коридор затемнення: осінь 2023, початок

14 жовтня відбудеться кільцеве сонячне затемнення. Такий тип затемнення супроводжує цікавий момент, коли Місяць перекриє центральну частину Сонця.

Видимими будуть лише краї сонячного диска, які створять корону навколо Місяця.

Під час кільцеподібного затемнення Сонця, Місяць закриватиме собою приблизно 90% Сонця, а вогняне кільце буде видно на смузі, довжиною 190-220 кілометрів.

Його побачать лише на 5 хвилин:

у деяких штатах США;

країнах Центральної Америки;

Колумбії;

Бразилії.

Коридор затемнень: жовтень 2023, середина затемнення

З 14 по 28 жовтня 2023 року Земля має увійти в період коридору затемнень. Це дуже цікавий період від повного до молодого місяця або навпаки. Сонячне затемнення буде під час повні, а місячне затемнення — при молодому місяці. Цей час вважають досить складним періодом.

Коридор затемнень 2023: дати та кінець затемнення

28 жовтня 2023 буде часткове місячне затемнення. Це велике астрономічне явище, коли невелика частина Місяця буде у тіні Землі. Затемнення буде тоді, коли Земля опиниться між Сонцем і Місяцем, і тінь Землі буде падати на Місяць.

Але у разі часткового місячного затемнення лише частина місячного диска опиниться в тіні, а решта буде видимою.

Часткові місячні затемнення дають побачити, як частина Місяця поступово занурюється в земну тінь і потім поступово виходить із неї.

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