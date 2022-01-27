Коронавирус в Украине: статистика и как путешествовать по Украине во время карантина

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует быть осведомленным о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 32 393 больных Covid-19, среди которых 4847 — дети.

От последствий недуга умерли 154 украинца. 5237 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 27 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 946 202 человека, из них 3 601 952 выздоровели, еще 99 738 — летальные случаи.

Поездки во время карантина

Во время пандемии у нас нет возможности путешествовать, как раньше. Даже путешествия внутри страны претерпели изменения, а правила — ужесточились.

Теперь, чтобы ездить между регионами, которые находятся в желтой и красной зоне, нужно иметь при себе один из таких документов:

оформленный на портале Дія или в одноименном приложении “желтый” или “зеленый” Covid-сертификат;



иностранный Covid-сертификат о прививке вакциной, разрешенной ВОЗ;

форма 063-О, подтверждающая вакцинацию от Covid-19;

международное свидетельство о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на Covid-19, действующий 72 часа;

оформленный на портале Дія Covid-сертификат на основании выздоровления.

Эти правила не касаются детей до 18 лет, а также не распространяются на поездки легковыми автомобилями.

Укрзализныця тоже ввела несколько изменений. К примеру, за распечатку электронного билета нужно будет заплатить. Ранее мы рассказывали о том, что УЗ ввела плату за распечатку электронных билетов.