Коронавирус в Украине: статистика и как путешествовать по Украине во время карантина

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует быть осведомленным о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 32 393 больных Covid-19, среди которых 4847 — дети.
От последствий недуга умерли 154 украинца. 5237 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 27 января.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 946 202 человека, из них 3 601 952 выздоровели, еще 99 738 — летальные случаи.
Во время пандемии у нас нет возможности путешествовать, как раньше. Даже путешествия внутри страны претерпели изменения, а правила — ужесточились.
Теперь, чтобы ездить между регионами, которые находятся в желтой и красной зоне, нужно иметь при себе один из таких документов:
Эти правила не касаются детей до 18 лет, а также не распространяются на поездки легковыми автомобилями.
Укрзализныця тоже ввела несколько изменений. К примеру, за распечатку электронного билета нужно будет заплатить. Ранее мы рассказывали о том, что УЗ ввела плату за распечатку электронных билетов.