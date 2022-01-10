УЗ ввела плату за распечатку электронных билетов. Рассказываем подробнее

В Укрзализныце ввели плату за распечатку электронных билетов. Стоимость услуги — 12 грн.

Воспользоваться ею можно в кассе на любом железнодорожном вокзале Украины.

Сперва о нововведениях сообщил в собственном Facebook журналист Александр Рудоманов. В подтверждение опубликовал фото квитанции, в которой за услугу распечатки электронного билета с мужчины взыскали 12 грн.

— А вы знаете, что теперь за обмен электронного билета на бумажный в кассах УЗ нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря, — поделился Рудоманов.

Впоследствии соответствующую информацию подтвердили и в Укрзализныце, в справочной службе главного перевозчика страны.

Там признали: услуга теперь стоит 12 грн, а получить ее можно на любом вокзале. Состоит услуга из двух показателей:

10 грн — сама распечатка;

2 грн — НДС.

Вместе с тем отметим, что правила перевозки УЗ не требуют от вас печатать электронный перевозочный документ.

Об этом же говорится и в правилах онлайн-заказа билетов. То есть, если вы скачали электронный билет на свой смартфон, его не нужно печатать, а проводнику можно показать с экрана телефона.

Надеемся, что подобные новации УЗ ввела, чтобы не вредить экологии. И пассажиры, увидев стоимость распечатки, будут выбирать комфорт и показывать билеты с экранов телефонов.

Какие еще составляющие железнодорожных перевозок возрастут в 2022 году?

В Новый год — с новыми тарифами. Стоимость некоторых услуг УЗ с начала 2022 года возрастет. В частности, речь идет о:

комиссионном сборе — он вырастет до 30 грн (ранее — 22 грн);

общей стоимости билетов — на 3%;

стоимости проезда в Kyiv Boryspel Express — до 100 грн (в результате учета стоимости комиссионного сбора).

Кроме того, цены на билеты будут привязаны к направлению. В Укрзализныце это называют гибкой системой. То есть, чем более популярное направление для перевозок вы выбираете — тем дороже обойдется билет.

Но есть и маленькие позитивы. В этом году размер комиссионного сбора для групповых заказов уменьшится. Для взрослых — до 50 грн., а для детей — 35 грн.

А если вы решили путешествовать на собственном автомобиле, советуем почитать о том, как подготовить авто для дальней поездки зимой.