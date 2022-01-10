УЗ ввела плату за роздруківку електронних квитків. Розповідаємо детальніше

В Укрзалізниці ввели плату за роздруківку електронних квитків. Коштує послуга 12 грн.

Скористатися нею можна у касі на будь-якому залізничному вокзалі України.

Спершу про нововведення повідомив у власному Facebook журналіст Олександр Рудоманов. На підтвердження опублікував фото квитанції, в якій за послугу роздруківки електронного квитка з чоловіка стягнули 12 грн.

— А ви знаєте, що тепер за обмін електронного квитка на паперовий в касах Укрзалізниці потрібно платити 12 гривень? Цю послугу запровадили в середині грудня, — поділився Рудоманов.

Згодом відповідну інформацію підтвердили і в Укрзалізниці, в довідковій службі головного перевізника країни.

Там визнали: послуга відтепер коштує 12 грн, а отримати її можна на будь-якому вокзалі. Складається послуга з двох показників:

10 грн — сама роздруківка;

2 грн — ПДВ.

Разом із тим зауважимо, що правила перевезення УЗ не вимагають від вас друкувати електронні перевізні документи.

Про це йдеться у правилах онлайн-замовлення квитків. Тобто, якщо ви завантажили електронний квиток на свій смартфон, його не треба друкувати, а провіднику можна показати з екрана телефона.

Маємо надію, що подібні нововведення УЗ запровадила, щоб не шкодити екології. І пасажири, побачивши вартість роздруківки, зажди обиратимуть комфорт і показуватимуть квитки з екранів телефонів.

Які ще складники залізничних перевезень зростуть 2022 року?

У Новий рік — з новими тарифами. Вартість деяких послуг УЗ від початку 2022 року зростає. Зокрема, йдеться про:

комісійний збір — він збільшиться до 30 грн (раніше — 22 грн);

загальну вартість квитків — на 3%;

вартість проїзду в Kyiv Boryspіl Express — до 100 грн (внаслідок урахування вартості комісійного збору).

Крім того, ціна на квитки буде прив’язаною до напрямку. В Укрзалізниці це називають гнучкою системою. Тобто, чим популярніший напрямок для перевезень ви обираєте, тим дорожче обійдеться квиток.

Але є й дрібні позитиви. Цьогоріч розмір комісійного збору для групових замовлень зменшиться. Для дорослих — до 50 грн, а для дітей — 35 грн.

А якщо ви вирішили подорожувати власним автомобілем, радимо почитати про те, як підготувати авто до дальньої поїздки взимку.