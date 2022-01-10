УЗ ввела плату за роздруківку електронних квитків. Розповідаємо детальніше

В Укрзалізниці ввели плату за роздруківку електронних квитків. Коштує послуга 12 грн.
Скористатися нею можна у касі на будь-якому залізничному вокзалі України.
Спершу про нововведення повідомив у власному Facebook журналіст Олександр Рудоманов. На підтвердження опублікував фото квитанції, в якій за послугу роздруківки електронного квитка з чоловіка стягнули 12 грн.
— А ви знаєте, що тепер за обмін електронного квитка на паперовий в касах Укрзалізниці потрібно платити 12 гривень? Цю послугу запровадили в середині грудня, — поділився Рудоманов.
Згодом відповідну інформацію підтвердили і в Укрзалізниці, в довідковій службі головного перевізника країни.
Там визнали: послуга відтепер коштує 12 грн, а отримати її можна на будь-якому вокзалі. Складається послуга з двох показників:
Разом із тим зауважимо, що правила перевезення УЗ не вимагають від вас друкувати електронні перевізні документи.
Разом із тим зауважимо, що правила перевезення УЗ не вимагають від вас друкувати електронні перевізні документи.
Про це йдеться у правилах онлайн-замовлення квитків. Тобто, якщо ви завантажили електронний квиток на свій смартфон, його не треба друкувати, а провіднику можна показати з екрана телефона.
Маємо надію, що подібні нововведення УЗ запровадила, щоб не шкодити екології. І пасажири, побачивши вартість роздруківки, зажди обиратимуть комфорт і показуватимуть квитки з екранів телефонів.
У Новий рік — з новими тарифами. Вартість деяких послуг УЗ від початку 2022 року зростає. Зокрема, йдеться про:
Крім того, ціна на квитки буде прив’язаною до напрямку. В Укрзалізниці це називають гнучкою системою. Тобто, чим популярніший напрямок для перевезень ви обираєте, тим дорожче обійдеться квиток.
Але є й дрібні позитиви. Цьогоріч розмір комісійного збору для групових замовлень зменшиться. Для дорослих — до 50 грн, а для дітей — 35 грн.
А якщо ви вирішили подорожувати власним автомобілем, радимо почитати про те, як підготувати авто до дальньої поїздки взимку.