Коронавірус в Україні: статистика та як подорожувати Україною під час карантину

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 32 393 хворих на Covid-19, серед яких 4847 — діти.

Від наслідків недуги померло 154 українці. 5237 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 27 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 946 202 особи, з них 3 601 952 одужали, ще 99 738 — летальні випадки.

Поїздки під час карантину

Під час пандемії ми не маємо змоги подорожувати, як раніше. Навіть поїздки всередині країни зазнали змін та суворих правил.

А для того щоб їздити між регіонами, які перебувають у жовтій та червоній зоні, треба мати при собі один із таких документів:

оформлений на порталі Дія або в однойменному застосунку “жовтий” чи “зелений” Covid-сертифікат;

іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакциною, дозволеною ВООЗ;

форму 063-О, яка засвідчує вакцинацію від Covid-19;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на Covid-19, чинні 72 години;

оформлений на порталі Дія Covid-сертифікат на підставі одужання.

Ці правила не стосуються дітей до 18 років. А також не поширюються на поїздки легковими автомобілями.

Укрзалізниця теж запровадила кілька змін. Наприклад, за роздруківку електронного квитка треба буде заплатити. Раніше ми розповідали про те, що УЗ ввела плату за роздруківку електронних квитків.