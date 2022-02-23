Коронавирус в Украине: статистика и как работают ДНК-вакцины

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 25 062 больных Covid-19, среди которых 2427 — дети.
От последствий недуга умерло 297 украинцев. 37 432 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, двадцать третьего февраля.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 783 835 человек, из них 4 023 033 выздоровели, еще 105 229 — летальные случаи.
Всем уже следует знать, что вакцины от COVID-19 никоим образом не изменяют ваши гены.
Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna используют генетическую молекулу для подготовки иммунной системы.
Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna используют генетическую молекулу для подготовки иммунной системы.
Эта молекула известна как мРНК.
Попадая в клетки человека, она учит их производить копии шиповидного белка вируса.
Это вызывает иммунный ответ внутри нашего организма.
Это вызывает иммунный ответ внутри нашего организма.
Иммунный ответ защищает нас от инфицирования, если реальный вирус все-таки попадет в организм. Вакцины на основе мРНК не являются опасными.
Их производство предполагает изготовление сугубо генетического материала, а не вируса.
Не верь фейкам! Эти вакцины никак не влияют на гены.
Молекула мРНК, используемая в вакцинах, никогда не попадает в ядро клеток и не влияет на ДНК.
Молекула мРНК, используемая в вакцинах, никогда не попадает в ядро клеток и не влияет на ДНК.
Она существует ровно столько, чтобы клетки успели скопировать инструкции и начать создавать спаечный белок, используемый для тренировки иммунной системы против коронавируса.
Напомним, что ранее мы рассказывали о дополнительной и бустерной дозе вакцины.