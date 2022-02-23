Коронавирус в Украине: статистика и как работают ДНК-вакцины

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 25 062 больных Covid-19, среди которых 2427 — дети.

От последствий недуга умерло 297 украинцев. 37 432 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, двадцать третьего февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 783 835 человек, из них 4 023 033 выздоровели, еще 105 229 — летальные случаи.

Как работают ДНК-вакцины

Всем уже следует знать, что вакцины от COVID-19 никоим образом не изменяют ваши гены.

Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna используют генетическую молекулу для подготовки иммунной системы.

Эта молекула известна как мРНК.

Попадая в клетки человека, она учит их производить копии шиповидного белка вируса.

Это вызывает иммунный ответ внутри нашего организма.

Иммунный ответ защищает нас от инфицирования, если реальный вирус все-таки попадет в организм. Вакцины на основе мРНК не являются опасными.

Их производство предполагает изготовление сугубо генетического материала, а не вируса.

Влияет ли мРНК на гены

Не верь фейкам! Эти вакцины никак не влияют на гены.

Молекула мРНК, используемая в вакцинах, никогда не попадает в ядро ​​клеток и не влияет на ДНК.

Она существует ровно столько, чтобы клетки успели скопировать инструкции и начать создавать спаечный белок, используемый для тренировки иммунной системы против коронавируса.

Напомним, что ранее мы рассказывали о дополнительной и бустерной дозе вакцины.